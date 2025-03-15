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НАША ЕВРОПА 9 мая в Нарве снова пройдет большой концерт по случаю Дня Европы

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Одним из хедлайнеров концерта на Ратушной площади Нарвы будет Nublu.
Одним из хедлайнеров концерта на Ратушной площади Нарвы будет Nublu. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Ида-Вирумаа и в этом году 9 мая отметит День Европы большим бесплатным концертом на Ратушной площади Нарвы, куда приглашаются все желающие как из уезда, так и со всей Эстонии.

Если в прошлом году почти 3000 зрителей концерта порадовали помимо местных молодежных коллективов также Алика, Уку Сувисте и "Smilers", то нынче в Нарве ожидаются любимые всеми Анне Вески и Nublu. Из школьных молодежных коллективов выступят нарвская молодежная рок-группа "Pale Alison", фортепианное трио Кохтла-Ярвеской гимназии и молодежный бенд Нарвской эстонской гимназии.

Как и в прошлом году, с утра в День Европы в Нарве будет проводиться для школьников игра по ориентированию на европейскую тематику, главным призом которой станет подарочный сертификат на 2000 евро на экскурсию в выбранное классом место в Эстонии или за рубежом.

Перед концертом в языковом кафе Нарвского колледжа Тартуского университета будет возможность ознакомиться с разными языками и культурами под руководством посольств и иностранных представительств, находящихся в Эстонии. Одной из сильных сторон Европы является богатство языков и культур, знание которых помогает лучше понимать друг друга и чувствовать себя как дома в любой точке Европы. Перед началом концерта и во время него на Ратушной площади будет открыта зона кафе с уличной едой и несколько интересных информационных палаток.

День Европы отмечается во всем Европейском союзе. 9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с речью, в которой предложил объединить европейское производство угля и стали, чтобы предотвратить новые войны в Европе. Европейский союз был создан для защиты мира, и именно это - мир, единство и солидарность - мы вместе празднуем в День Европы.

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