ОПРОС Как вам удалось или почему не удалось выучить эстонский язык?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ДУСМАН, пенсионер, почетный гражданин Кохтла-Ярве: - Приехав в Эстонию в конце 60-х годов прошлого века, сразу пытался учить язык, но было сложно, не было общения, а коллеги-эстонцы не очень-то хотели слышать неправильный язык... Не было мотивации. Сейчас читать и писать могу, но говорить свободно - нет. Это моя личная проблема, а в силу своего возраста понимаю, что начинать учиться уже поздно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрате КАСТРИЦКАЯ, сотрудник Кохтла-Ярвеского центра культуры: - Приехала в 2006 году из Литвы и испытывала дискомфорт в магазине, не понимая, что написано на этикетке... Потом работал в школе, записалась на курсы, через полгода сдала экзамен на первый уровень. Читать могла, разговаривать - нет. Благодарна Реэт Люман, уроки которой помогли перешагнуть следующий рубеж. В прошлом году получила категорию "С". Нелегко, но я старалась использовать все возможности, чтобы практиковаться, много читаю. Продолжаю это делать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса ЛАДАНЮК, библиотекарь: - Прошла много курсов, сама пытаюсь ежедневно читать, переводить и слушать тексты на эстонском, хотя бы понемногу. Могу общаться на разговорном языке и по работе, но сложно до сих пор, потому что правило выучишь, а начинаешь применять, постоянно встречаешься с исключениями. Нужно больше практики и, главное, не бояться говорить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса ЖИТНИК, лидер украинского землячества "Водограй": - В конце 80-х годов прошлого века приехала в Эстонию, учить язык не могла - курсы были платными, а материальное положение семьи не позволяло, приоритет был в обеспечении образования детей. Самостоятельно пыталась и дошла до А2, но не было общения. Проблема и в здоровье - у меня пониженый слух, что тоже мешает.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий ЩУРА, дирижер Нарвского симфонического оркестра: - Минимум фраз, необходимых для общения с музыкантами, есть, веду документацию на госязыке, но нет свободы говорить. В Нарве и не с кем особо. Все время сам занимаюсь и сейчас хожу на курсы, потому что самому хочется лучше овладеть этим языком, кроме того, мне это интересно.