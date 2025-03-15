Сб, 15.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ОПРОС Как вам удалось или почему не удалось выучить эстонский язык?

Copy
Учебник эстонского языка.
Учебник эстонского языка. Фото: Peeter Langovits
Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ДУСМАН, пенсионер, почетный гражданин Кохтла-Ярве:

- Приехав в Эстонию в конце 60-х годов прошлого века, сразу пытался учить язык, но было сложно, не было общения, а коллеги-эстонцы не очень-то хотели слышать неправильный язык... Не было мотивации. Сейчас читать и писать могу, но говорить свободно - нет. Это моя личная проблема, а в силу своего возраста понимаю, что начинать учиться уже поздно.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юрате КАСТРИЦКАЯ, сотрудник Кохтла-Ярвеского центра культуры:

- Приехала в 2006 году из Литвы и испытывала дискомфорт в магазине, не понимая, что написано на этикетке... Потом работал в школе, записалась на курсы, через полгода сдала экзамен на первый уровень. Читать могла, разговаривать - нет. Благодарна Реэт Люман, уроки которой помогли перешагнуть следующий рубеж. В прошлом году получила категорию "С". Нелегко, но я старалась использовать все возможности, чтобы практиковаться, много читаю. Продолжаю это делать.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лариса ЛАДАНЮК, библиотекарь:

- Прошла много курсов, сама пытаюсь ежедневно читать, переводить и слушать тексты на эстонском, хотя бы понемногу. Могу общаться на разговорном языке и по работе, но сложно до сих пор, потому что правило выучишь, а начинаешь применять, постоянно встречаешься с исключениями. Нужно больше практики и, главное, не бояться говорить.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лариса ЖИТНИК, лидер украинского землячества "Водограй":

- В конце 80-х годов прошлого века приехала в Эстонию, учить язык не могла - курсы были платными, а материальное положение семьи не позволяло, приоритет был в обеспечении образования детей. Самостоятельно пыталась и дошла до А2, но не было общения. Проблема и в здоровье - у меня пониженый слух, что тоже мешает.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Анатолий ЩУРА, дирижер Нарвского симфонического оркестра:

- Минимум фраз, необходимых для общения с музыкантами, есть, веду документацию на госязыке, но нет свободы говорить. В Нарве и не с кем особо. Все время сам занимаюсь и сейчас хожу на курсы, потому что самому хочется лучше овладеть этим языком, кроме того, мне это интересно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх