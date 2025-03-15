Нарвитянина отправили в тюрьму за езду на слишком быстром самокате

Мотоцикл или нет?

В 2023 году в суде обсуждался вопрос о том, является ли электросамокат, движущийся со скоростью более 25 км/ч, мотоциклом. В то время Харьюский уездный суд постановил, что, поскольку это не мотоцикл, для его управления не требуются водительские права.

Однако Государственный суд постановил, что в данном случае это и не имеет значения; важно то, чтобы оно соответствовало общему определению транспортного средства. Однако общее определение механического транспортного средства, предусмотренное в Законе о дорожном движении, направлено на ограничение круга транспортных средств, для которых в целях обеспечения безопасности дорожного движения должны соблюдаться установленные правила эксплуатации и движения механических транспортных средств. "Закон определяет автотранспортное средство в первую очередь через его общие характеристики (цель использования, источник силы, скорость), а не как закрытый перечень категорий автотранспортных средств", - постановил Государственный суд, добавив, что тот факт, что автотранспортное средство в значении Закона о дорожном движении не может быть отнесено ни к одной категории автотранспортных средств, не освобождает пользователя автотранспортного средства от установленных ограничений и ответственности.