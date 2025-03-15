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Нарвитянина отправили в тюрьму за езду на слишком быстром самокате

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Каждую весну на наших улицах появляются тысячи электросамокатов, но многие не задумываются о том, что к ним и к управлению ими предъявляются весьма конкретные требования.
Каждую весну на наших улицах появляются тысячи электросамокатов, но многие не задумываются о том, что к ним и к управлению ими предъявляются весьма конкретные требования. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Суд приговорил жителя Нарвы к лишению свободы за езду на электросамокате с превышением предельной скорости.

Мотоцикл или нет?

В 2023 году в суде обсуждался вопрос о том, является ли электросамокат, движущийся со скоростью более 25 км/ч, мотоциклом. В то время Харьюский уездный суд постановил, что, поскольку это не мотоцикл, для его управления не требуются водительские права.

Однако Государственный суд постановил, что в данном случае это и не имеет значения; важно то, чтобы оно соответствовало общему определению транспортного средства. Однако общее определение механического транспортного средства, предусмотренное в Законе о дорожном движении, направлено на ограничение круга транспортных средств, для которых в целях обеспечения безопасности дорожного движения должны соблюдаться установленные правила эксплуатации и движения механических транспортных средств. "Закон определяет автотранспортное средство в первую очередь через его общие характеристики (цель использования, источник силы, скорость), а не как закрытый перечень категорий автотранспортных средств", - постановил Государственный суд, добавив, что тот факт, что автотранспортное средство в значении Закона о дорожном движении не может быть отнесено ни к одной категории автотранспортных средств, не освобождает пользователя автотранспортного средства от установленных ограничений и ответственности.

Сергей (48) привлек внимание полиции в начале августа 2023 года, когда управлял электросамокатом "Kugoo M5" в городе Нарва, не имея водительских прав соответствующей категории. Однако по своим скоростным характеристикам это транспортное средство отличалось от сотен электросамокатов, колесящих по нашим улицам. В то время как обычное ограничение скорости для электросамокатов составляет 25 км/ч, у Сергея оно составляло 55 км/ч. Согласно Правилам дорожного движения, в данном случае это уже транспортное средство, для управления которым необходимо водительское удостоверение, которого у Сергея не было. Однако с 2021 года в Эстонии вообще запрещены электросамокаты со скоростью более 25 км/ч.

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