В Сингапуре можно увидеть тусующуюся в торговых центрах молодежь, как и у нас. Разница в том, что у них в руках вместо смартфонов учебники или рабочие тетради. Этому удивились побывавшие в учебной поездке в Сингапуре ида-вируские работники образования.
Тяга сингапурских детей к учебе вызвала зависть у руководителей школ и учителей Ида-Вирумаа
Радость поучиться у лучших
Группу, состоящую из 17-ти школьных руководителей, завучей и учителей, повез в феврале в Сингапур объединяющий уездные учреждения образования "Hariduskopter". Целью учебной поездки было собственными глазами увидеть, как функционируют тамошние школы, которые достигают прекрасных результатов PISA в естественных науках, объяснила руководитель "Hariduskopter" Керда Эйерт.
- Так как до этого в Сингапуре побывала министр образования и науки Кристина Каллас, то почва оказалась очень благоприятная и они были готовы открыть перед нами свои школы, - добавила Эйерт.
Все встречи сопровождались такими знаковыми словами, как системность, долгосрочное планирование и гостеприимств. "Мы были рады встретиться и поучиться у лучших. Кроме посещения пяти школ мы обсудили будущее образования с 21-м представителем Министерства образования, встретились с живущей в Сингапуре Лийс Ласси и ее супругом, а также посетили посольство Эстонии", - описала Керда Эйерт.
- Мы убедились, что при всех своих многочисленных и иногда жестких правилах сингапурское общество очень безопасное и чистое, а тамошние люди - очень милые.