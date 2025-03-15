Тяга сингапурских детей к учебе вызвала зависть у руководителей школ и учителей Ида-Вирумаа

Радость поучиться у лучших

Группу, состоящую из 17-ти школьных руководителей, завучей и учителей, повез в феврале в Сингапур объединяющий уездные учреждения образования "Hariduskopter". Целью учебной поездки было собственными глазами увидеть, как функционируют тамошние школы, которые достигают прекрасных результатов PISA в естественных науках, объяснила руководитель "Hariduskopter" Керда Эйерт.

- Так как до этого в Сингапуре побывала министр образования и науки Кристина Каллас, то почва оказалась очень благоприятная и они были готовы открыть перед нами свои школы, - добавила Эйерт.

Все встречи сопровождались такими знаковыми словами, как системность, долгосрочное планирование и гостеприимств. "Мы были рады встретиться и поучиться у лучших. Кроме посещения пяти школ мы обсудили будущее образования с 21-м представителем Министерства образования, встретились с живущей в Сингапуре Лийс Ласси и ее супругом, а также посетили посольство Эстонии", - описала Керда Эйерт.

- Мы убедились, что при всех своих многочисленных и иногда жестких правилах сингапурское общество очень безопасное и чистое, а тамошние люди - очень милые.