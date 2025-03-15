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Тяга сингапурских детей к учебе вызвала зависть у руководителей школ и учителей Ида-Вирумаа

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Посещая школьные уроки, ида-вируские школьные руководители и учителя убедились, что никто из детей не отвлекался на присутствующих гостей. Ученики знали, какова задача их урока, и решали ее.
Посещая школьные уроки, ида-вируские школьные руководители и учителя убедились, что никто из детей не отвлекался на присутствующих гостей. Ученики знали, какова задача их урока, и решали ее. Фото: Erakogu

В Сингапуре можно увидеть тусующуюся в торговых центрах молодежь, как и у нас. Разница в том, что у них в руках вместо смартфонов учебники или рабочие тетради. Этому удивились побывавшие в учебной поездке в Сингапуре ида-вируские работники образования.

Радость поучиться у лучших

Группу, состоящую из 17-ти школьных руководителей, завучей и учителей, повез в феврале в Сингапур объединяющий уездные учреждения образования "Hariduskopter". Целью учебной поездки было собственными глазами увидеть, как функционируют тамошние школы, которые достигают прекрасных результатов PISA в естественных науках, объяснила руководитель "Hariduskopter" Керда Эйерт.

- Так как до этого в Сингапуре побывала министр образования и науки Кристина Каллас, то почва оказалась очень благоприятная и они были готовы открыть перед нами свои школы, - добавила Эйерт.

Все встречи сопровождались такими знаковыми словами, как системность, долгосрочное планирование и гостеприимств. "Мы были рады встретиться и поучиться у лучших. Кроме посещения пяти школ мы обсудили будущее образования с 21-м представителем Министерства образования, встретились с живущей в Сингапуре Лийс Ласси и ее супругом, а также посетили посольство Эстонии", - описала Керда Эйерт.

- Мы убедились, что при всех своих многочисленных и иногда жестких правилах сингапурское общество очень безопасное и чистое, а тамошние люди - очень милые.

Всем бросилась в глаза высокая мотивация сингапурских детей в учебе, поэтому учителям не приходится там особо мучиться с дисциплиной. Ученики не просто посещают школу, а учатся там, действительно стопроцентно присутствуют на уроке и рационально используют время.

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