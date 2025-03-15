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Жена Осипенко и бывший руководитель фирмы воевали в суде из-за денег олигарха

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Медийное событие 2022 года. 3 ноября Тартуский окружной суд решил, что взятие на время предварительного следствия под стражу Николая Осипенко неизбежно необходимо. На снимке машина скорой помощи доставляет предпринимателя из его причудской резиденции в Вирускую тюрьму, а Наталья Осипенко пытается в воротах тюрьмы сказать что-то в окно машины скорой помощи.
Медийное событие 2022 года. 3 ноября Тартуский окружной суд решил, что взятие на время предварительного следствия под стражу Николая Осипенко неизбежно необходимо. На снимке машина скорой помощи доставляет предпринимателя из его причудской резиденции в Вирускую тюрьму, а Наталья Осипенко пытается в воротах тюрьмы сказать что-то в окно машины скорой помощи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

На этой неделе закончилась судебная война между женой покинувшего в прошлом году этот мир бизнесмена и политика Николая Осипенко Натальей и многолетним руководителем фирм олигарха членом Кохтла-Ярвеского горсобрания Марией Меркуловой. Наталья Осипенко требовала возвращения займа, который ее супруг выдал Меркуловый несколько лет назад.

Мария Меркулова (46) - это женщина, которой Николай Осипенко очень доверял в последние годы перед своей смертью. Меркулова попеременно руководила как дорожной фирмой Осипенко "N&V", так и его предприятием по обращению с отходами "Ekovir". На последних местных выборах Меркулова руководила кохтла-ярвеским избирательным союзом Осипенко "Progress" и являлась поначалу заместителем председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания в то время, когда его председателем был пасынок бизнесмена Тийт Лиллеметс.

Жилищный заем у "Ekovir"

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