Жена Осипенко и бывший руководитель фирмы воевали в суде из-за денег олигарха

Мария Меркулова (46) - это женщина, которой Николай Осипенко очень доверял в последние годы перед своей смертью. Меркулова попеременно руководила как дорожной фирмой Осипенко "N&V", так и его предприятием по обращению с отходами "Ekovir". На последних местных выборах Меркулова руководила кохтла-ярвеским избирательным союзом Осипенко "Progress" и являлась поначалу заместителем председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания в то время, когда его председателем был пасынок бизнесмена Тийт Лиллеметс.