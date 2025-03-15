ГАЛЕРЕЯ Кохтла-ярвеские "львы" помогают детям мечтать

Ежегодный международный конкурс плакатов о мире среди юных художников от 11 до 13 лет проводит всемирное благотворительное движение "Лайонс", насчитывающее свыше 40 тысяч филиалов по всему миру. Уже более четверти века такой клуб действует в Кохтла-Ярве и полтора десятилетия призывает юных горожан поразмышлять о мире, как настоящем, так и будущем, выразив свои мысли с помощью изобразительного искусства. Многолетняя международная практика показывает, что хлопоты приносят пользу - способствуют укреплению взаимопонимания, толерантности и миролюбия.