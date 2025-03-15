ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Меэлис Кийли

Представительство депутатов от Ида-Вирумаа, одного из крупнейших уездов Эстонии, в лагере коалиции в парламенте и раньше бывало не особо сильным, однако теперь оно в принимающей решения части парламента ложится на плечи одного депутата. Кийли до сих пор не особо часто брал слово в зале Рийгикогу, однако некоторые местные политики все же пытались через него повлиять на важные для региона вопросы, как, например, судьба Йыхвиского дома суда. Эта часть работы зачастую не видна.