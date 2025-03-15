После того как Партия реформ и "Eesti 200" решили изгнать соцдемов из коалиции и являвшемуся замещающим членом соцдему Эдуарду Одинцу пришлось освободить место в парламенте, сложилась ситуация, когда во властном лагере в Рийгикогу находится лишь один избранный от Ида-Вирумаа парламентарий. Это реформист, генерал-майор в отставке Меэлис Кийли. В оппозиции есть еще центрист Алексей Евграфов и входящий в EKRE вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер, место которого жаждут, однако, забрать себе в конце марта соцдемы.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Меэлис Кийли
Представительство депутатов от Ида-Вирумаа, одного из крупнейших уездов Эстонии, в лагере коалиции в парламенте и раньше бывало не особо сильным, однако теперь оно в принимающей решения части парламента ложится на плечи одного депутата. Кийли до сих пор не особо часто брал слово в зале Рийгикогу, однако некоторые местные политики все же пытались через него повлиять на важные для региона вопросы, как, например, судьба Йыхвиского дома суда. Эта часть работы зачастую не видна.
Однако, когда он остался теперь единственным представителем Ида-Вирумаа среди депутатов лагеря власти, естественно, еще больше вырастут исходящие отсюда внимание и надежда на него.