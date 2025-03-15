ПЕРЕДОВИЦА Культура сокращения и бескультурье

Это победа для Йыхви и Ида-Вирумаа. Однако пока это лишь промежуточная победа, поскольку нет подтверждения, что от этого намерения отказались. Это также можно рассматривать как выигрыш дополнительного времени как для тех, кто выступает за закрытие дома суда, так и для тех, кто против.

В то же время сага Йыхвиского дома суда является примером культуры сокращения. Понятно, что в нынешней ситуации, когда экономика уже много лет находится в упадке, а государственные расходы неуклонно растут, к тому же для сохранения эстонского государства и свободы народа необходимо резко увеличить расходы на оборону, государство вынуждено значительно сократить свои расходы. Символическое сокращение компенсаций расходов членов Рийгикогу или сокращение некоторых должностей госслужащих мало чем поможет.

Чем больше областей останутся незатронутыми сокращениями по менее или более веским причинам, тем больнее это будет для остальных.

К сожалению, за последний год сокращение расходов государственного сектора производило впечатление хаотичного дерганья, а не систематических действий. Министерства и госучреждения предлагают возможные варианты сокращения расходов, которые могут обеспечить временную экономию в их системе, но не учитывают более широкое воздействие, последствия и затраты. На какое-то время станет легче, но потом...

В этом смысле идея премьер-министра Кристена Михала, высказанная на этой неделе в Рийгикогу, о том, что логичнее всего было бы сначала уточнить, от каких планов, правил, требований можно было бы отказаться или их сократить, а когда это станет ясно, только тогда приступать к увольнениям чиновников, закрытию домов и так далее, произвела обнадеживающее впечатление. Как эта идея будет реализована в реальной жизни - это, конечно, отдельный вопрос.