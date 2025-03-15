"Я уважаю мужчин и женщин, которые добровольно посвящают свое время "Кайтселийту", и хочу, чтобы они хорошо проводили время в организации. Я стараюсь, чтобы организация развивалась и чтобы о ее членах хорошо заботились", - говорит Яак Саар, который уже почти двадцать лет служит помощником командира Алутагузеской дружины.
ДРУЖИННИК ⟩ Яак Саар: положительные эмоции тоже являются лучшим мотиватором в "Кайтселийте"
Яак Саар является одним из старейших членов Алутагузеской дружины "Кайтселийта", отмечающей в марте свое 35-летие. Он с теплотой вспоминает начало 90-х, когда было мало примеров для подражания при построении организации, но в то же время приходилось брать на себя ответственность и принимать оптимальные решения, основываясь на своей интуиции. "Меня поддерживало глубокое чувство патриотизма, но оно было характерно и для других сфер жизни в то время", - сказал он, отметив, что членство в "Кайтселийте" стало естественной частью его жизни, и ему это нравится.
Был помощником восьми командиров
Когда в середине 90-х годов Яак Саар возглавил Ида-Вирумааское представительство тогдашнего "Hansapank", в первые годы он был полностью поглощен этой напряженной работой, и у него оставалось все меньше времени на "Кайтселийт". "Я не покинул его ряды, но и не мог быть таким активным, как раньше", - вспомнил он.
Однако почти двадцать лет назад Арно Коду, тогдашний командир Алутагузеской дружины, пригласил его в помощники, и с тех пор Саар по сей день занимает эту должность, последовательно помогая Тармо Антону, Айну Кронделу, Маргусу Этсу, Мати Куусвере, Айвару Оя, Эркки Каруксу и в настоящее время Яанусу Айнсалу.
Арно Коду: Яак помогал мне увидеть картину в целом
Арно Коду, занимавший пост командира Алутагузеской дружины с 2003-го по 2012 год с перерывом в несколько лет, рассказал, что пригласил Яака Саара в помощники, поскольку чувствовал, что при принятии решений ему нужен человек, способный видеть более общую местную картину.
- Скамейка таких людей, которые связаны с "Кайтселийтом" и знакомы с его проблемами, но в то же время известны и активны в Ида-Вирумаа по своей основной работе, невелика. Я был рад, что Яак согласился, когда я пригласил его помочь мне, - вспомнил Коду.
По словам Коду, в годы его пребывания на посту командира Яак Саар был его советником в лучшем смысле этого слова. "Ты можешь сам по себе быть умным, но хорошо, если вокруг тебя есть люди, которые разбираются в вещах, выходящих за рамки твоей собственной узкой специализации. Ни один человек не может быть мудрым до конца", - сказал Коду, отметив, что неслучайно в "Кайтселийте" предусмотрены собрания старейшин и помощников командира.
Он отметил, что когда кадровый сотрудник сидит в штабе, он не может видеть и чувствовать все вокруг себя. "При принятии решений нужны советники, которые могут видеть более общую картину. Яак - один из них", - сказал он.
Помощник командира дружины автоматически является членом правления дружины. По словам Саара, роль помощника командира формируется под влиянием командиров, каждый из которых является уникальной личностью. "Помощник командира, а также руководство дружины - это в первую очередь советники. Одна из моих задач - помогать доносить цели и задачи командиров дружины до рядовых членов", - сказал он.
Добровольцев мотивируют хорошие эмоции
Яак Саар считает важным, чтобы дружина укреплялась также изнутри как организация. "Я уважаю мужчин и женщин, которые добровольно посвящают свое время "Кайтселийту", и хочу, чтобы они хорошо проводили время в организации. Я стараюсь, чтобы организация развивалась и чтобы о ее членах хорошо заботились. Насколько хорошо это удается - отдельный вопрос, не все зависит от меня. Многое зависит, прежде всего, от каждого дружинника. Правление дружины отнюдь не обязано диктовать все отделениям дружины", - считает он.
Многие инициативы исходят от отделений дружины, но зачастую не доходят до широкой общественности. "Замечательно, что среди членов "Кайтселийта" есть энтузиасты, которые работают с молодежью. Часто инициатива исходит от тех, чей собственный ребенок или внук находится в возрасте члена "Нооред коткад" или "Кодутютред", - сказал он.
За годы своего существования "Кайтселийт" превратился в организацию, возглавляемую профессиональными кайтселийтчиками. "Наши боевые группы выполняют свою работу с большим интересом и страстью. Кроме того, сегодня нам необходимо прикладывать больше усилий, чтобы не допустить ослабления познавательной стороны сообщества", - говорит Саар, по словам которого, необходимо также постараться, чтобы пожилые члены "Кайтселийта", которые привыкли к "Кайтселийту", но в силу возраста уже не могут участвовать в полевых учениях, могли найти в организации полезную и нужную деятельность. "Как волонтер, я не понаслышке знаю, что хорошие эмоции - залог наилучшей мотивации. Важно, чтобы все члены организации могли их испытывать".
Яак Саар, отметивший в ноябре прошлого года свое 60-летие и работающий руководителем по развитию в Йыхвиской основной школе, тоже подумывает о том, чтобы передать руководство дружиной кому-нибудь помоложе. "Конечно, я постараюсь и дальше быть полезным "Кайтселийту" своими знаниями, опытом и связями. Но старикам не обязательно руководить. Роль помощника командира тоже изменилась. Может быть, кто-то из нынешнего поколения, кто сейчас постоянно участвует в учениях, мог бы выполнять эту работу", - считает он.
Поздравляем кайтселийтовцев, удостоившихся признания!
По случаю годовщины Алутагузеской дружины командир дружины и командующий Северо-Восточным округом ополчения подполковник Яанус Айнсалу отмечает лучших кайтселийтовцев ценными подарками и благодарственными письмами.
Ценного подарка удостоены:
Марьян Мелдре, Алексей Сафьянов, Игорь Аал, Антс Хаав, Арго Амбос, Арт Роланд Толук, Реми Лаур, Андрес Виснапуу.
Благодарственного письма удостоены:
Наталья Скворцова, Аделина Зайцева, Мартен Нургамаа, Елизавета Трифонова, Антон Сахаров, Кайдо Калдма, Калви Кивимяэ, Вейко Рейно, Арвид Сийлак, Кадри Хаугас, Кадре Маалма, Лембит Аламетс, Юрмо Роома, Майре Аул, Вирве Калдма, Лайне Топс, Юри Кирн, Карл-Мартин Вайнура, Руслан Лебедев, Михаил Смирнов, Вячеслав Брайм, Евгений Яковлев, Вячеслав Панкевичюс, Демид Матвеев, Александр Кизант, Калво Салмус, Андрес Маэ, Рейго Сулуметс, Арвид Сийлак, Мехис Токман, Таури Лыхмус, Сийм Сарапик, Райго Таниссаар, Калле Куузик, Танель-Керт Виснапуу, Янар Лехтйыэ, Николай Казаков, Андрис Репнау.