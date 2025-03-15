ДРУЖИННИК Яак Саар: положительные эмоции тоже являются лучшим мотиватором в "Кайтселийте"

Яак Саар является одним из старейших членов Алутагузеской дружины "Кайтселийта", отмечающей в марте свое 35-летие. Он с теплотой вспоминает начало 90-х, когда было мало примеров для подражания при построении организации, но в то же время приходилось брать на себя ответственность и принимать оптимальные решения, основываясь на своей интуиции. "Меня поддерживало глубокое чувство патриотизма, но оно было характерно и для других сфер жизни в то время", - сказал он, отметив, что членство в "Кайтселийте" стало естественной частью его жизни, и ему это нравится.

Был помощником восьми командиров

Когда в середине 90-х годов Яак Саар возглавил Ида-Вирумааское представительство тогдашнего "Hansapank", в первые годы он был полностью поглощен этой напряженной работой, и у него оставалось все меньше времени на "Кайтселийт". "Я не покинул его ряды, но и не мог быть таким активным, как раньше", - вспомнил он.

Однако почти двадцать лет назад Арно Коду, тогдашний командир Алутагузеской дружины, пригласил его в помощники, и с тех пор Саар по сей день занимает эту должность, последовательно помогая Тармо Антону, Айну Кронделу, Маргусу Этсу, Мати Куусвере, Айвару Оя, Эркки Каруксу и в настоящее время Яанусу Айнсалу.

Арно Коду. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Арно Коду: Яак помогал мне увидеть картину в целом

Арно Коду, занимавший пост командира Алутагузеской дружины с 2003-го по 2012 год с перерывом в несколько лет, рассказал, что пригласил Яака Саара в помощники, поскольку чувствовал, что при принятии решений ему нужен человек, способный видеть более общую местную картину.

- Скамейка таких людей, которые связаны с "Кайтселийтом" и знакомы с его проблемами, но в то же время известны и активны в Ида-Вирумаа по своей основной работе, невелика. Я был рад, что Яак согласился, когда я пригласил его помочь мне, - вспомнил Коду.

По словам Коду, в годы его пребывания на посту командира Яак Саар был его советником в лучшем смысле этого слова. "Ты можешь сам по себе быть умным, но хорошо, если вокруг тебя есть люди, которые разбираются в вещах, выходящих за рамки твоей собственной узкой специализации. Ни один человек не может быть мудрым до конца", - сказал Коду, отметив, что неслучайно в "Кайтселийте" предусмотрены собрания старейшин и помощников командира.

Он отметил, что когда кадровый сотрудник сидит в штабе, он не может видеть и чувствовать все вокруг себя. "При принятии решений нужны советники, которые могут видеть более общую картину. Яак - один из них", - сказал он.