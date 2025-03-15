ДРУЖИННИК Имитационные учения "Terav ora" прошли успешно

- Это важные учения, которые помогут нашему округу лучше наладить сотрудничество между штабами подразделений, организациями-партнерами и участвующими в учениях уже во второй раз резервистами, - сказал командующий Северо-Восточным округом ополчения "Кайтселийта", Вируской и Алутагузеской дружинами подполковник Яанус Айнсалу. - В этом году учения были сосредоточены на оборонительных действиях в тылу, что поможет нам понять, какие задачи нам предстоит решить, чтобы обеспечить защиту наших рубежей.

Члены "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе" считают имитационную подготовку крайне необходимой, поскольку она дает важное преимущество на полевых учениях, позволяя эффективнее выполнять поставленные задачи. Резервисты, которые были зачислены в округ после учений "Ussisõnad 2023", считают имитационные учения важным способом повышения уровня своих знаний.

- Я участвую в учениях уже второй раз и понимаю их необходимость, - сказал командир группы, старший сержант Тыну Рохумяги. - Я понял, насколько важна субординация и различные донесения. В нашей работе нам помогают молодые люди, с которыми мы очень хорошо сотрудничаем.

В учениях "Terav ora" всегда принимают участие члены "Нооред коткад" и "Кодутютред", для которых это всегда захватывающее испытание. "Я впервые участвовал в учениях, мне понравилось и было интересно, - сказал Сийм Асукюла. - Я помогал в Спасательном департаменте и научился размещать их штаб-квартиры в разных местах на компьютере. Несколько молодых людей участвуют в учениях "Terav ora" уже не в первый раз".

Походный центр Академии Сил обороны (KVA) поддерживает все подобные учения, предоставляя лучшие технические средства и программное обеспечение. В этом году техника была доставлена в Йыгева и Ярвамаа, и все учения "Terav ora" физически проходили сразу в трех местах.

В учениях "Terav ora 25" приняли участие штабы военного времени Северо-Восточного оборонительного округа "Кайтселийта", Алутагузеской, Йыгеваской, Ярваской и Вируской дружин, а также их подразделения, эвакуационные группы дружин и резервисты, принимавшие участие в учениях "Ussisõnad". Кроме того, в учениях приняли участие представители Генерального штаба "Кайтселийта", дивизии, Академии Сил обороны, Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента. В шестых учениях "Terav ora" в этом году приняли участие около 180 человек.