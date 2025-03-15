В Нарве​ при пожаре погиб ​ человек

15 марта в 06:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из гаража, расположенного на Вана-Йоала теэ в городе Нарва, идет дым. По предварительной информации сообщившего, в строении мог находиться человек.

На вызов отреагировали команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие спасатели сразу же начали обыск здания в поисках человека.

В 06:56 в гаражном боксе был найден мертвый мужчина средних лет.

В 06:59 распространение огня удалось взять под контроль.

Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в Эстонии в результате пожаров погибло 7 человек.