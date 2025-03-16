Куда пойти сегодня в Ида-Вирумаа?

КУЛЬТУРА

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "Vallatud viisid ja vulisevad veed", концертный тур "Lottemaa".

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Свет далекой звезды", концерт, посвященный памяти ушедших звезд мировой и эстонской эстрады. Выступят: Мария Веретенина - оперная певица, сопрано, Мария Кондратьева - оперная певица, Гуннар Лохо - музыкант, продюсер, Лийза Ууккиви - певица, Сергей Маасин - певец, продюсер. Концертная программа будет вестись на эстонском языке. Билет - 10 евро.

СПОРТ

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.00 - юношеский чемпионат Эстонии по лыжным гонкам, общий старт.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту). NB! Игра состоится в случае субботней победы тартусцев.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве). NB! Игра состоится, если в субботу победят нарвитяне.

РАЗНОЕ

* В Йыхвиском спортхолле с 12.00 до 17.00 - день батута. Билет на один час - 10 евро, на неограниченный период времени - 15 евро, семейный билет - 25 евро.