В частности, ведомство установило, что как минимум пять домов в Кивиыли имеют таблички с названиями улиц на эстонском и русском языках. В Нарве обнаружено 12 зданий с двуязычными вывесками. Однако закон гласит, что названия улиц должны быть на эстонском языке латинскими буквами.