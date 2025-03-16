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Языковой департамент сделал Люганузеской волости и городу Нарва замечание о нарушении закона (4)

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Не соответствующая закону табличка в Нарве.
Не соответствующая закону табличка в Нарве. Фото: Языковой департамент

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск направил письмо властям Люганузе и Нарвы, указав, что в их городах нарушается закон о топонимах.

В частности, ведомство установило, что как минимум пять домов в Кивиыли имеют таблички с названиями улиц на эстонском и русском языках. В Нарве обнаружено 12 зданий с двуязычными вывесками. Однако закон гласит, что названия улиц должны быть на эстонском языке латинскими буквами.

Томуск просит муниципалитеты позаботиться о том, чтобы вывески соответствовали закону, и просит их самостоятельно выявлять и исправлять таблички, не соответствующие закону.

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