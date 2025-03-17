Управа города Нарва-Йыэсуу всерьез думала подать в суд на Нарву, чтобы получить от нее недостающие деньги на уход за их общим кладбищем в Рийгикюла. Там подавляющее большинство захоронений - нарвские, а административная территория - Нарва-Йыэсуу. Это была бы первая судебная тяжба между двумя соседствующими самоуправлениями, но сторонам хватило благоразумия не доводить до крайности: положение может спасти сравнительно небольшая сумма, которую власти Нарвы пока что только планируют заплатить.
Нарва-Йыэсуу и Нарве удалось избежать судебной тяжбы из-за кладбищенского спора
Горуправа Нарва-Йыэсуу зимой решила довести это дело до конца - и настойчиво потребовала от соседней Нарвы заплатить их общему кладбищенскому фонду "Vaivara Kalmistud" все то, что якобы недоплачивалось в предыдущие годы, а также перерасчитать размер текущей дотации. "Северное побережье" писало об этом подробно в первой половине января, два месяца назад.
Как тогда сообщал мэр Нарва-Йыэсуу и член совета фонда "Vaivara Kalmistud" Максим Ильин, задолженность Нарвы по покрытию расходов за 2016-2024 годы составляет 14531 евро - это суммированный размер недостающей индексации ежегодных выплат, которую необходимо делать по договору от 2013 года. Далее, в 2025 году сумма поддержки со стороны Нарвы должна бы составлять 194030 евро, но в нарвском бюджете указаны 166861 евро, то есть недостает еще 27169. Плюс к тому стоимость расширения территории кладбища, завершившегося в прошлом году, составила 38500 евро. Эта инвестиция должна финансироваться, по идее, на основании отдельного соглашения между самоуправлениями, которого, однако, по факту нет.
Нарва отделалась малой ценой
Стороны спора в марте с удовлетворением сообщили, что достигли компромисса в кладбищенском споре о деньгах и договорились о сумме, которую заплатит Нарва. Впрочем, это пока что только обещание, отраженное лишь в проекте дополнительного бюджета Нарвы, который представлен депутатам горсобрания на рассмотрение и утверждение. В проекте бюджета указано о выделении фонду "Vaivara Kalmistud" 21111 евро.
Общий размер дотации фонду "Vaivara Kalmistud" из нарвского городского бюджета на 2025 год увеличится таким образом с 166861 до 187972 евро - это если члены Нарвского горсобрания не внесут свои политические коррективы.
Подписавшаяся под проектом мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что с выделением из горбюджета этой суммы Нарва закончит спорить с Нарва-Йыэсуу. "Мы поворачиваем новый лист в отношениях, заканчивая наши споры", - прокомментировала Райк.
По ее словам, сейчас важно решать вопросы о расширении кладбища, необходимом для похорон уходящих из жизни нарвитян.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, в свою очередь, подтвердил "Северному побережью", что возглавляемая им горуправа еще недавно всерьез рассматривала вариант обратиться в суд для решения спора с Нарвой вокруг расходов на кладбище. Нарва, дескать, долго не выходила на контакт по данной проблеме, но теперь положение поменялось - и стороны наконец сели за стол переговоров.
Позиция Нарвы была сильнее
Знакомый с деталями спора источник "Северного побережья" недавно оценивал шансы Нарва-Йыэсуу в суде как определенно слабые, ведь практически невозможно отсудить деньги за прошлые годы, когда годовые отчеты фонда его учредители подписывали, признавая отсутствие недочетов в делах. Вдобавок, исходя из существующего договора, истцу было бы затруднительно доказать, какой именно должна была быть корректировка нарвской дотации, которую стороны изначально хотели привязать к индексу потребительских цен. Так что спорить можно только о текущих и будущих делах.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин вынужденно констатировал, что Нарва в результате переговоров отказалась перерасчитывать суммы за прошлые годы, ограничившись увеличением дотации только за текущий год. С этим они в итоге согласились - и стороны ударили по рукам.
- Мы не стали копья ломать и решили остановиться на таком компромиссе, чтобы двигаться дальше, - заявил Ильин.
Вопросы о дальнейшем денежном участии Нарвы в деятельности кладбищенского фонда, по словам Ильина, стороны обсудят на ближайшем заседании совета. Речь пойдет о сумме дотации в 2026 году и ежегодной индексации. "Все согласуем сразу, чтобы эти вопросы были окончательно закрыты", - оптимистично высказался Ильин.