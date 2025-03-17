Нарва-Йыэсуу и Нарве удалось избежать судебной тяжбы из-за кладбищенского спора

Подписавшаяся под проектом мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что с выделением из горбюджета этой суммы Нарва закончит спорить с Нарва-Йыэсуу. "Мы поворачиваем новый лист в отношениях, заканчивая наши споры", - прокомментировала Райк.

По ее словам, сейчас важно решать вопросы о расширении кладбища, необходимом для похорон уходящих из жизни нарвитян.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, в свою очередь, подтвердил "Северному побережью", что возглавляемая им горуправа еще недавно всерьез рассматривала вариант обратиться в суд для решения спора с Нарвой вокруг расходов на кладбище. Нарва, дескать, долго не выходила на контакт по данной проблеме, но теперь положение поменялось - и стороны наконец сели за стол переговоров.

Позиция Нарвы была сильнее

Знакомый с деталями спора источник "Северного побережья" недавно оценивал шансы Нарва-Йыэсуу в суде как определенно слабые, ведь практически невозможно отсудить деньги за прошлые годы, когда годовые отчеты фонда его учредители подписывали, признавая отсутствие недочетов в делах. Вдобавок, исходя из существующего договора, истцу было бы затруднительно доказать, какой именно должна была быть корректировка нарвской дотации, которую стороны изначально хотели привязать к индексу потребительских цен. Так что спорить можно только о текущих и будущих делах.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин вынужденно констатировал, что Нарва в результате переговоров отказалась перерасчитывать суммы за прошлые годы, ограничившись увеличением дотации только за текущий год. С этим они в итоге согласились - и стороны ударили по рукам.

- Мы не стали копья ломать и решили остановиться на таком компромиссе, чтобы двигаться дальше, - заявил Ильин.

Вопросы о дальнейшем денежном участии Нарвы в деятельности кладбищенского фонда, по словам Ильина, стороны обсудят на ближайшем заседании совета. Речь пойдет о сумме дотации в 2026 году и ежегодной индексации. "Все согласуем сразу, чтобы эти вопросы были окончательно закрыты", - оптимистично высказался Ильин.