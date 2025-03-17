Неприятные запахи в Кохтла-Ярве - и как от них избавиться

С 1 апреля 2023 года по 31 августа 2024 года проводились прямые измерения атмосферного воздуха, изучались неприятные запахи и выбросы загрязняющих веществ в Ярвеской части города.

В прошлом году было подано более 300 жалоб на неприятные запахи, поэтому Департамент окружающей среды проводит как регулярные, так и внеплановые проверки промышленных предприятий. Цель исследования - комплексная оценка качества воздуха в Кохтла-Ярве и эффективности мер по снижению концентрации пахучих веществ. Исследование было заказано Департаментом окружающей среды и профинансировано Министерством климата. Работу выполнил "Eesti Keskkonnauuringute Keskus".

В среду все заинтересованные могут узнать результаты и обсудить шаги, которые можно предпринять для улучшения качества воздуха.