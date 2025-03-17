СПАСАТЕЛИ При пожаре в гараже погиб человек

По информации звонившего, в здании мог находиться человек.

На вызов выехали экипажи спасательных команд Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибывшие на место спасатели сразу приступили к поиску человека в здании. В 6.56 в гараже обнаружили тело мужчины средних лет.

Пожар локализовали через несколько минут. Причины пожара выясняются.

Пожилой кулинар поставил свою жизнь под угрозу

Вечером 14 марта один человек услышал, что в соседней квартире дома по улице Харидузе в Силламяэ сработал датчик дыма. В ответ на стук дверь не открывали.

Спасатели вошли в квартиру и разбудили спавшего в задымленной комнате пожилого человека. Подгоревшую еду сняли с плиты, комнаты проветрили.