В прошедшем в субботу в Йыхвиском концертном доме песенном конкурсе композитора Ханса Хиндпере, уроженца этого края, приняли участие девять ансамблей со всей Эстонии. Как обычно, одна песня должна была быть произведением композитора, жившего в Йыхви, а другая - свободным выбором, помогающим исполнителям подчеркнуть свои сильные стороны.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В конкурсе песен Ханса Хиндпере победила молодежь
Состав жюри на этот раз был немного необычным: помимо Кадри Хунт, двое других судей также были известными в Эстонии с детства людьми, выступавшими в детском вокальном телешоу "Entel-Tentel", а теперь все трое известны как преподаватели музыки. Им было нелегко. К счастью, было предусмотрено несколько специальных призов. Это немного облегчило жизнь.