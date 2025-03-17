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ГАЛЕРЕЯ В конкурсе песен Ханса Хиндпере победила молодежь

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В прошедшем в субботу в Йыхвиском концертном доме песенном конкурсе композитора Ханса Хиндпере, уроженца этого края, приняли участие девять ансамблей со всей Эстонии. Как обычно, одна песня должна была быть произведением композитора, жившего в Йыхви, а другая - свободным выбором, помогающим исполнителям подчеркнуть свои сильные стороны.

Состав жюри на этот раз был немного необычным: помимо Кадри Хунт, двое других судей также были известными в Эстонии с детства людьми, выступавшими в детском вокальном телешоу "Entel-Tentel", а теперь все трое известны как преподаватели музыки. Им было нелегко. К счастью, было предусмотрено несколько специальных призов. Это немного облегчило жизнь.

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