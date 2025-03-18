К работе в должности руководителя Йыхвиского отделения полиции приступил Никита Головин

По словам идаского префекта Тарво Круупа, йыхвиская патрульная служба под руководством Никиты Головина показывала хорошие результаты работы. "Я рад, что теперь Никита возглавит Йыхвиское отделение, ведь он - полный энергии и обладающий хорошими руководящими качествами человек. Он успешно руководил своей командой и играл важную роль в достижении результатов патрульной службы. Никита является действующим быстро, позитивно относящимся к жизни, готовым к сотрудничеству, открытым и ориентированным на результат руководителем. Отдельной ценностью является то, что он местный человек и активный член йыхвиской общины", - отметил префект.

Никита Головин сказал, что наблюдал работу руководителя Йыхвиского отделения со стороны, замещая предыдущего руководителя отделения. "Это позволило мне наряду с патрулированием лучше понять особенности работы других подразделений. Благодаря этому опыту я почувствовал уверенность в том, что должность руководителя отделения мне подходит. Я хочу, чтобы Ида-Вирумаа был местом, где всем хорошо и безопасно живется. Для этого я продолжу сотрудничество с местными самоуправлениями и партнерами, и мы будем искать работоспособные решения, которые улучшат жизнь в регионе. Надо быть также готовыми к возможным кризисам и встать на защиту жителей района Йыхвиского отделения", - отметил Головин.

Никита Головин (33) закончил Ярвескую гимназию города Кохтла-Ярве. Высшее образование получил в 2014 году в Академии внутренней обороны, сейчас заканчивает магистратуру Тартуского университета по специальности "управленческая и дигитальная коммуникация ". В ДПП он работает с 2014 года, когда занял должность патрульного полицейского Йыхвиского отделения. Затем несколько лет являлся руководителем группы и с 2022 года - руководитель патрульный службы Йыхвиского отделения. В течение своей карьеры он пополнял опыт в составе миссии "Frontex" в Румынии, в составе полицейского подразделения "ESTPOL8" в Латвии и в составе "ESTPOL4" в Словении.

На место руководителя Йыхвиского отделения претендовали в общем 18 кандидатов как из ДПП, так и из-за его пределов.

Прежний руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант с февраля возглавляет Таллиннскую тюрьму.