ПЕРЕДОВИЦА Полезное школьное питание и вредный школьный перекус

Если посмотреть на то, что предлагается в этих автоматах со снеками и напитками, то ассортимент товаров в них подобран как раз из тех, которые инструкция Института развития здоровья в школах продавать не рекомендует. В них имеются чипсы, шоколадки, подслащенные напитки и все то, что никак не ассоциируется с полезной пищей. И тем не менее мы видим эти искушающие детей аппараты в своих учреждениях образования и вблизи них.

Конечно, можно сказать, что их вывоз был бы лицемерием, ведь у детей всегда есть альтернатива пойти в расположенный поблизости магазин или торговый киоск, где выбор нездоровой продукции еще шире. Но в то же время звучит не особо убедительно, когда мы так много говорим о важности здорового питания детей и в то же время разрешаем торговать в школах нездоровой едой. Сами по себе эти автоматы не являются злом. Просто часто ассортимент в них плохой. К сожалению, продукты, которые нравятся детям, часто не полезны, а цель предпринимателя - заработать деньги. И поэтому школы, а также другие посещаемые детьми учреждения, тем более должны предварительно обсуждать с предпринимателями, что можно предлагать в этих автоматах, а что нельзя.