Хотя йыхвиский "Phoenix" не входит в число сильнейших команд эстонского мини-футбола, однако он уже третий год подряд выходит в финал Кубка Эстонии. К сожалению, на этот раз йыхвисцам не удалось заполучить на год трофей, до которого нынче было рукой подать, и поместить его в витрину Йыхвиского музея футбола.
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Йыхвискому "Phoenix" чуть-чуть не хватило для завоевания кубка
В конце прошлого года Йыхви неожиданно обыграл в четвертьфинале кубковой серии Силламяэ, действующего чемпиона и обладателя кубка, со счетом 5:3, а также обеспечил себе выход в финальный турнир, который прошел в минувшие выходные в тартуском спортхолле "A le Coq".