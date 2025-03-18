Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Йыхвискому "Phoenix" чуть-чуть не хватило для завоевания кубка

Copy
Елисей Захаров - лучший бомбардир йыхвиского "Phoenix" как в мини-футболе, так и в большом футболе.
Елисей Захаров - лучший бомбардир йыхвиского "Phoenix" как в мини-футболе, так и в большом футболе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя йыхвиский "Phoenix" не входит в число сильнейших команд эстонского мини-футбола, однако он уже третий год подряд выходит в финал Кубка Эстонии. К сожалению, на этот раз йыхвисцам не удалось заполучить на год трофей, до которого нынче было рукой подать, и поместить его в витрину Йыхвиского музея футбола.

В конце прошлого года Йыхви неожиданно обыграл в четвертьфинале кубковой серии Силламяэ, действующего чемпиона и обладателя кубка, со счетом 5:3, а также обеспечил себе выход в финальный турнир, который прошел в минувшие выходные в тартуском спортхолле "A le Coq".

В полуфинале Йыхви уверенно обыграл "Rõuge Saunamaa" - команду народной лиги, которая тоже неожиданно добралась до полуфинала кубковой серии, - 12:3. Половину голов за Йыхви забил Елисей Захаров, который работает спасателем в Ида-Вирумаа. Кроме него по два гола забили Степан Карханин и Владислав Фризен. По одному голу записали на свой счет Матвей Минаев и Яспер Йонель Энок.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх