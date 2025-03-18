Йыхвискому "Phoenix" чуть-чуть не хватило для завоевания кубка

Хотя йыхвиский "Phoenix" не входит в число сильнейших команд эстонского мини-футбола, однако он уже третий год подряд выходит в финал Кубка Эстонии. К сожалению, на этот раз йыхвисцам не удалось заполучить на год трофей, до которого нынче было рукой подать, и поместить его в витрину Йыхвиского музея футбола.