Африканский нападающий принес команде "Narva Trans" первую победу сезона

На забитый Каборе в конце первого тайма гол Пайдеская городская команда, завоевавшая в прошлом сезоне "бронзу" чемпионата и победившая в евролиге двух соперников, ответить так и не смогла. Это означало для Пайде первое поражение на фоне двух побед. Тренер пайдесцев серб Иван Стайкович после игры ругал только плохое нарвское поле с искусственным газоном, на котором, по его оценке, невозможно играть в нормальный футбол.