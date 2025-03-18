23-летний африканский нападающий Пьер Ландри Каборе, имеющий паспорт как Берега Слоновой Кости, так и Буркина-Фасо, на домашнем стадионе "Fama" в игре с Пайдеской городской командой забил гол, который принес "Narva Trans" первую победу сезона.
Для подписчиков
Африканский нападающий принес команде "Narva Trans" первую победу сезона
На забитый Каборе в конце первого тайма гол Пайдеская городская команда, завоевавшая в прошлом сезоне "бронзу" чемпионата и победившая в евролиге двух соперников, ответить так и не смогла. Это означало для Пайде первое поражение на фоне двух побед. Тренер пайдесцев серб Иван Стайкович после игры ругал только плохое нарвское поле с искусственным газоном, на котором, по его оценке, невозможно играть в нормальный футбол.