Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Африканский нападающий принес команде "Narva Trans" первую победу сезона

Copy
Гол Каборе принес Нарве первую победу в лиге мастеров.
Гол Каборе принес Нарве первую победу в лиге мастеров. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

23-летний африканский нападающий Пьер Ландри Каборе, имеющий паспорт как Берега Слоновой Кости, так и Буркина-Фасо, на домашнем стадионе "Fama" в игре с Пайдеской городской командой забил гол, который принес "Narva Trans" первую победу сезона.

На забитый Каборе в конце первого тайма гол Пайдеская городская команда, завоевавшая в прошлом сезоне "бронзу" чемпионата и победившая в евролиге двух соперников, ответить так и не смогла. Это означало для Пайде первое поражение на фоне двух побед. Тренер пайдесцев серб Иван Стайкович после игры ругал только плохое нарвское поле с искусственным газоном, на котором, по его оценке, невозможно играть в нормальный футбол.

"Narva Trans" набрал в трех турах четыре очка и находится в середине турнирной таблицы вместе с таллиннской "Flora", тартуским "Tammeka" и ныммеским "Kalju".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх