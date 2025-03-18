С переходом на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа прибыли около четырехсот учителей, но требуется еще двести. Является ли надбавка к зарплате учителей в Ида-Вирумаа волшебной палочкой? И что могут сделать местные самоуправления для того, чтобы люди не только приезжали из других мест, но и оставались?
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"Надбавка к зарплате - не золотой ключик, но она явно открыла дверь в образовательное пространство Ида-Вирумаа для остальной Эстонии"
- Мы начали марафон, и я бы сказал, что старт многообещающий, - подтвердил руководящий в Министерстве образования и науки переходом на эстонский язык обучения Ингар Дуболазов на панельной дискуссии в рамках образовательного приключения - мероприятия по набору новых учителей.