"Надбавка к зарплате - не золотой ключик, но она явно открыла дверь в образовательное пространство Ида-Вирумаа для остальной Эстонии"

Будущие учителя и опорные специалисты собрались в Нарвской эстонской государственной гимназии, где местные деятели образования рассказывали о том, почему стоит подумать о работе именно в Ида-Вирумаа.

С переходом на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа прибыли около четырехсот учителей, но требуется еще двести. Является ли надбавка к зарплате учителей в Ида-Вирумаа волшебной палочкой? И что могут сделать местные самоуправления для того, чтобы люди не только приезжали из других мест, но и оставались?