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"Надбавка к зарплате - не золотой ключик, но она явно открыла дверь в образовательное пространство Ида-Вирумаа для остальной Эстонии"

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Будущие учителя и опорные специалисты собрались в Нарвской эстонской государственной гимназии, где местные деятели образования рассказывали о том, почему стоит подумать о работе именно в Ида-Вирумаа.
Будущие учителя и опорные специалисты собрались в Нарвской эстонской государственной гимназии, где местные деятели образования рассказывали о том, почему стоит подумать о работе именно в Ида-Вирумаа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

С переходом на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа прибыли около четырехсот учителей, но требуется еще двести. Является ли надбавка к зарплате учителей в Ида-Вирумаа волшебной палочкой? И что могут сделать местные самоуправления для того, чтобы люди не только приезжали из других мест, но и оставались?

- Мы начали марафон, и я бы сказал, что старт многообещающий, - подтвердил руководящий в Министерстве образования и науки переходом на эстонский язык обучения Ингар Дуболазов на панельной дискуссии в рамках образовательного приключения - мероприятия по набору новых учителей.

Руководитель Министерства образования и науки по переходу на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сказал, что в Ида-Вирумаа за полгода приехали около четырехсот человек, которые главным образом заменили имевшихся учителей.
Руководитель Министерства образования и науки по переходу на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов сказал, что в Ида-Вирумаа за полгода приехали около четырехсот человек, которые главным образом заменили имевшихся учителей. Фото: Maila Meldre
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