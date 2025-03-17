15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина нанес 40-летней женщине ножевое ранение в ногу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Во время ссоры женщина получила ножевое ранение
Жестокого отца доставили в полицию
15 марта в полицию поступил вызов в Кохтла-Ярве, где 41-летний отец побил свою взрослую дочь. Полиция задержала мужчину.
Неизвестные напали на улице
14 марта в полицию поступило сообщение о том, что в нарвском ЭМО находится 42-летний мужчина, по словам которого, на улице на него напали неизвестные мужчины.
Женщине угрожала сестра
14 марта 31-летняя жительница Нарвы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сестра угрожала ей физической расправой. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.
Мошенники взяли кредит на имя женщины
11 марта 64-летняя женщина сообщила, что ей позвонили и сообщили, что на ее адрес курьером отправлены документы, и попросили оплатить курьерскую доставку в размере одного евро. Женщине на телефон был отправлен код Smart-ID для оплаты. Женщина ввела PIN1, после чего ее спросили, в каком банке у нее открыт счет, но женщина прервала разговор, заподозрив, что это может быть мошеннический звонок. Затем женщине позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит и что от ее имени рассылаются многочисленные заявки на получение кредита. Позже выяснилось, что на имя женщины был взят кредит в размере 1900 евро.
Собутыльник опустошил счет
5 марта 67-летний мужчина сообщил, что его банковская карта и пароли исчезли из кошелька после того, как он распивал спиртное с 37-летним мужчиной в Нарве. Позже, проверяя свой банковский счет, мужчина обнаружил, что деньги с него исчезли. Сумма ущерба устанавливается.