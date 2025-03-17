СВОДКА ПОЛИЦИИ Во время ссоры женщина получила ножевое ранение

Жестокого отца доставили в полицию

Неизвестные напали на улице

Женщине угрожала сестра

Мошенники взяли кредит на имя женщины

11 марта 64-летняя женщина сообщила, что ей позвонили и сообщили, что на ее адрес курьером отправлены документы, и попросили оплатить курьерскую доставку в размере одного евро. Женщине на телефон был отправлен код Smart-ID для оплаты. Женщина ввела PIN1, после чего ее спросили, в каком банке у нее открыт счет, но женщина прервала разговор, заподозрив, что это может быть мошеннический звонок. Затем женщине позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит и что от ее имени рассылаются многочисленные заявки на получение кредита. Позже выяснилось, что на имя женщины был взят кредит в размере 1900 евро.