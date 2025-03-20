Музыкальный поединок двух титанов состоится в трех городах Ида-Вирумаа

340 лет назад, в марте 1685 года, в соседних княжествах центральной Германии появились на свет потомок семи поколений музыкантов Иоганн Себастьян Бах и сын придворного хирурга Георг Фридрих Гендель - два гения, музыкальное наследие которых явилось блистательной вершиной высокого барокко. Композиторам не суждено было встретиться при жизни, но в программе "Бах и Гендель" будут соперничать их оперные, ораториальные и оркестровые шедевры. Прозвучат арии Генделя из знаменитой оратории "Мессия", опер "Юлий Цезарь" и "Альцина", арии Баха из Высокой мессы и Рождественской оратории, а также его концерт для гобоя и скрипки с оркестром и одна из четырех оркестровых увертюр.

Контратенор Иво Пости получил диплом историка в Тартуском университете и обучался классическому вокалу в Музыкальном училище им. Хейно Эллера и в Королевской консерватории Гааги. У него обширный репертуар, он сотрудничал с Национальной оперой Нидерландов, театром "Ванемуйне", фестивалем "Экс-ан-Прованс", а нарвитяне помнят его и как научного сотрудника и директора Нарвского музея.

Гобоистка Анастасия Черняк - выпускница Московской специальной музыкальной школы им. Гнесиных и Эстонской академии музыки и театра. Лауреат конкурсов "Новые имена", "Юные таланты Москвы". В настоящее время работает в оркестре театра "Ванемуйне".

Музыкальная карьера скрипача Лиама Кенилли стремительно стартовала в его детские годы в Австралии, с успехом продолжилась в Великобритании, где он окончил магистратуру Королевского музыкального колледжа, выступал под управлением маститых дирижеров сэра Саймона Рэттла, сэра Антонио Паппано, Бернарда Хайтинка, Василия Петренко, а также в сотрудничестве с именитыми солистами Максимом Венгеровым, Гидоном Кремером, Юлией Фишер. В настоящее время Лиам - концертмейстер симфонического оркестра "Ванемуйне".

Программа "Бах и Гендель" будет представлена в субботу, 29 марта в 15 и 18 часов в Нарвской ратуше и в воскресенье, 30 марта, в центрах культуры Силламяэ (14.00) и Кохтла-Ярве (17.00). Билеты можно приобрести на месте за час до начала концерта.