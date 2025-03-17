Ежегодно в Эстонии случаются сотни отравлений едкими химикатами в быту

Большинство отравлений химикатами происходит из-за невнимательности, отмечают в Департаменте здоровья. Например, химикаты были оставлены в доступном для детей месте без присмотра, или их перелили из оригинальной упаковки, иногда средства бытовой химии используются без соблюдения инструкции.

"Более 150 случаев отравлений в год происходят из-за того, что химикаты переливают в первую попавшуюся удобную емкость - например, в бутылку или стакан, на которой отсутствует маркировка", - пояснила Маре Одер, глава Информационного центра по вопросам отравлений. "Однако может случиться так, что кто-то по незнанию может сделать глоток из бутылки или стакана, последствия чего могут быть очень серьезными. Безопаснее всего хранить химикаты в оригинальной упаковке, на которой имеются предупреждающие надписи и инструкции по применению", - напомнила Одер.

Одни из самых распространенных бытовых отравлений происходят, когда концентрат или раствор средства для удаления накипи оставляют в чайнике, а затем его случайно используют для приготовления чая, детской смеси или другой еды. "Во избежание таких несчастных случаев на чайник и другую емкость с раствором для удаления накипи нужно поместить наклейку с четкой и заметной предупреждающей надписью. Лучше всего будет, если родители придумают общую для всех систему хранения опасных веществ, которая поможет предотвратить ошибки и которая не дает сбоев, даже когда они устали или возникла спешка", - рекомендует Одер.