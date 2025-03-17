На инфолинии по отравлениям 16662 ежегодно регистрируют около 1500 несчастных случаев, связанных с химикатами. Более 400 из них связаны с едкими химикатами - такими как уксусная кислота или средства для удаления накипи. Несчастные случаи происходят чаще всего с детьми в возрасте от года до четырех. Начавшаяся 17 марта Неделя профилактики отравлений привлекает внимание к отравлениям, вызываемым бытовой химией, и их профилактике. Об этом информирует Департамент здоровья.
Ежегодно в Эстонии случаются сотни отравлений едкими химикатами в быту
Большинство отравлений химикатами происходит из-за невнимательности, отмечают в Департаменте здоровья. Например, химикаты были оставлены в доступном для детей месте без присмотра, или их перелили из оригинальной упаковки, иногда средства бытовой химии используются без соблюдения инструкции.
"Более 150 случаев отравлений в год происходят из-за того, что химикаты переливают в первую попавшуюся удобную емкость - например, в бутылку или стакан, на которой отсутствует маркировка", - пояснила Маре Одер, глава Информационного центра по вопросам отравлений. "Однако может случиться так, что кто-то по незнанию может сделать глоток из бутылки или стакана, последствия чего могут быть очень серьезными. Безопаснее всего хранить химикаты в оригинальной упаковке, на которой имеются предупреждающие надписи и инструкции по применению", - напомнила Одер.
Одни из самых распространенных бытовых отравлений происходят, когда концентрат или раствор средства для удаления накипи оставляют в чайнике, а затем его случайно используют для приготовления чая, детской смеси или другой еды. "Во избежание таких несчастных случаев на чайник и другую емкость с раствором для удаления накипи нужно поместить наклейку с четкой и заметной предупреждающей надписью. Лучше всего будет, если родители придумают общую для всех систему хранения опасных веществ, которая поможет предотвратить ошибки и которая не дает сбоев, даже когда они устали или возникла спешка", - рекомендует Одер.
Серьезное раздражение глотки и пищевода вызывает 30-процентный уксус, который ошибочно зачастую считают натуральным и, следовательно, безопасным средством. "К сожалению, число отравлений уксусом всегда увеличивается в первые месяцы лета, когда люди начинают мариновать мясо для гриля. Никто не пьет уксус намеренно, но может случиться, что, испытывая жажду, люди хватаются за находящуюся рядом бутылку или стакан с якобы водой, не зная, что кто-то другой ранее налил туда уксус, например, для приготовления пищи", - пояснила Маре Одер, объяснив, как происходят несчастные случаи с серьезными последствиями. Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, рекомендуется использовать при приготовлении пищи и уборке вместо 30-процентной уксусной кислоты столовый уксус с концентрацией менее 10%.
"Для предотвращения несчастных случаев, вызванных бытовой химией, уксус и другие бытовые химикаты следует хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте желательно в запертом шкафу. Если химикат все же нужно перелить из оригинальной упаковки, то следует отдать предпочтение уменьшенной версии оригинальной упаковки, а если новая бутылка будет от другого средства, нужно обязательно наклеить на нее предупреждающую надпись, четкую и понятную для всех членов семьи. Также важно всегда четко маркировать понятной для всех информацией чайник, который очищается от накипи", - повторила Маре Одер.
Если все же произошел несчастный случай, прополощите рот чистой водой и дайте пострадавшему выпить небольшими глотками негазированную воду. Ни в коем случае не следует вызывать рвоту, так как это снова окажет разъедающее действие на пищевод.
Перманганат калия не помогает от отравления, его употребление вызывает дополнительный разъедающий эффект.
- В случае отравления или подозрения на отравление рекомендуется позвонить на инфолинию 16662. Информационная линия по отравлениям анонимна, работает круглосуточно и предоставляет всем желающим консультации и помощь на эстонском, английском и русском языках.
- Дополнительную информацию о наиболее распространенных рисках отравления и их профилактике можно найти на новом сайте Информационного центра по вопросам отравлений.
- Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в течение третьей недели марта. Департамент здоровья инициировал данное ежегодное мероприятие, чтобы привлечь внимание населения к наиболее распространенным рискам отравления, а также предоставить рекомендации по их предотвращению.