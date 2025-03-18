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В деревенском доме от трубы загорелась крыша

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Спасатели тушат пожар на крыше деревенского дома. Первым загорелся дымоход.
Спасатели тушат пожар на крыше деревенского дома. Первым загорелся дымоход. Фото: Ida päästekeskus

Пожарные за час справились с пожаром, который был небольшим, но угрожал целому жилому дому в одной из деревень Люганузеской волости.​

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 17 марта в 14.47 в центр тревоги поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Ряэса Люганузеской волости из-за возгорания в дымоходе загорелась еще и крыша. Житель дома пытался потушить пожар самостоятельно с помощью садового шланга, но потребовалась помощь.

Было установлено, что возгорание произошло между шифером и обшивкой крыши вокруг дымохода. Спасателям пришлось частично разобрать крышу для тушения огня.

Площадь возгорания составила в итоге около двух квадратных метров. Кивиылиские спасатели ликвидировали пожар в 15.54.

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Ключевые слова

Люганузе
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