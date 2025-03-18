В деревенском доме от трубы загорелась крыша

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 17 марта в 14.47 в центр тревоги поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Ряэса Люганузеской волости из-за возгорания в дымоходе загорелась еще и крыша. Житель дома пытался потушить пожар самостоятельно с помощью садового шланга, но потребовалась помощь.