Пожарные за час справились с пожаром, который был небольшим, но угрожал целому жилому дому в одной из деревень Люганузеской волости.
В деревенском доме от трубы загорелась крыша
Как сообщили в Идаском спасательном центре, 17 марта в 14.47 в центр тревоги поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Ряэса Люганузеской волости из-за возгорания в дымоходе загорелась еще и крыша. Житель дома пытался потушить пожар самостоятельно с помощью садового шланга, но потребовалась помощь.
Было установлено, что возгорание произошло между шифером и обшивкой крыши вокруг дымохода. Спасателям пришлось частично разобрать крышу для тушения огня.
Площадь возгорания составила в итоге около двух квадратных метров. Кивиылиские спасатели ликвидировали пожар в 15.54.