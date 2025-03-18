Полиция аннулировала четыре неправомерно выписанных штрафа водителям в Тойла

Днем в воскресенье, 16 марта, полицейский патруль в ходе контроля дорожного движения на улице Ныльва в поселке Тойла выписал четыре штрафа за превышение скорости. Потом они оказались недействительными, так что эти штрафы полиция отменяет.

По рассказу начальника Йыхвиского отделения полиции Никиты Головина, в тот день шла обычная проверка соблюдения правил дорожного движения, которую патрульные проводят во время своей смены.

- Измеряя скорость на улице Ныльва, полицейские не проверили действующее в тот момент ограничение скорости и ориентировались на ранее установленное ограничение в 30 километров в час. На самом деле там разрешено движение со скоростью до 50 километров в час. Мы узнали о своей ошибке в понедельник, 17 марта, и отменим эти четыре штрафа, - сообщил Головин.

По его словам, полиция сама связалась со всеми водителями, ошибочно получившими наказание, разъяснив им лично, что оплачивать штрафы не нужно - они отменены.

- Это была человеческая ошибка сотрудников полиции. Мы сделаем соответствующие выводы и постараемся избежать подобных ситуаций в будущем. Мы также начали служебную проверку по данному инциденту, - добавил Головин.