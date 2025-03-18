Количество безработных в Эстонии снизилось

По состоянию на 16 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 50918 человек - это приблизительно на 150 меньше, чем неделей ранее, а уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 12,2% до 12,1%. Общее число безработных в этом уезде составляет 7525 человек, среди которых почти половина - жители Нарвы, отмечает портал Rus.ERR.