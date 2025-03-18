Умер Уно Лаур, старейший панк Эстонии

Главный организатор первого панковского праздника песни в Эстонии, тоже уроженец Ида-Вирумаа, актер и режиссер Юллар Сааремяэ назвал родившегося в 1961 году Уно Лаура старейшим панком Эстонии. Он пригласил Лаура в 2008 году зажечь огонь панковского праздника песни, проходившего в Раквере.

Огонь праздника зажгли на вершине кукрузеской горы, расположенной вблизи родного поселка Лаура. Кукрузе был символическим местом, его называли также родиной панков.

Огонь состоявшегося тремя годами позже панковского праздника песни Лаур зажег уже в Кохтла-Ярве у монумента "Слава труду!".

Учившийся в Тартуском художественном училище Уно Лаур работал в совхозе "Кохтла-Ярве" и в стройтресте, где рисовал в расположенной в подвальном этаже мастерской плакаты и дорожные знаки.

Он десятки лет трудился также в кохтла-ярвеской типографии, которая в конце прошлого века переехала в Йыхви. "Специалист широкого профиля", - говорил он о своей работе в типографии, где печаталось и "Северное побережье", а также другие газеты, рабочие тетради и прочая печатная продукция.

В 2019 году Уно Лаур к фестивалю "Mägede hääl" ("Голос гор") открыл в галерее Эстонского музея-шахты в Кохтла-Нымме свою ретроспективную выставку "Uno on punk". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В 2019 году Лаур к фестивалю "Mägede hääl" ("Голос гор") открыл в галерее Эстонского музея-шахты в Кохтла-Нымме свою ретроспективную выставку "Uno on punk".

В 1990 году Уно Лаур выделился тем, что перед Конгрессом Эстонии зарегистрировал в Ида-Вирумаа самое большое число граждан и ходатайствующих о гражданстве. Он вспоминал, что для этого ему пришлось обойти много домов и один раз он даже был укушен за ногу собачонкой.

- Было так нормально спрашивать у людей: "Ты хотел бы быть гражданином Эстонской Республики?". И люди говорили: "Конечно!". Внести в список за вечер 20-30 человек было вполне окей. За это время я, думаю, пообщался с несколькими тысячами человек, - рассказывал Уно Лаур журналисту "Северного побережья" Теэту Корстену в 2020 году.

Уно Лаур был первым вокалистом известнейшей эстонской инди-группы "Röövel Ööbik". Позднее он в определенные периоды был связан еще с несколькими группами. В том числе исполнил роль главного героя в видеоклипе "Naerab paremini" панк-группы Марта Нийнесте "Tabloited".