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Взятый в качестве домашнего животного ежик чудом избежал мучительной смерти

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Весивший больше двух килограммов еж в таких условиях прожил бы недолго.
Весивший больше двух килограммов еж в таких условиях прожил бы недолго. Фото: Julia Fjodorova

Раскормленный до шарообразного состояния еж и томившиеся полгода в крошечной клетке птенцы чайки - люди, забирающие к себе домой дикое животное или птицу, оказывают им медвежью услугу.

В прошлый четверг нарвский волонтер Эстонского объединения лесных животных Юлия Федорова получила сообщение, что в Нарве один человек держит дома ежа, которого "подобрал" на природе еще полтора года тому назад. Увидел ежика, захотел взять его к себе - и взял.

- Теперь хозяин ежа заволновался, что со здоровьем животного не все в порядке, и пожаловался на это соседу, который и связался с нами, - рассказала руководитель Ида-Вирумааского региона Объединения лесных животных Марге Ояээр, уточнив, что им удалось забрать ежика, пойдя на небольшую хитрость.

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