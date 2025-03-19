Взятый в качестве домашнего животного ежик чудом избежал мучительной смерти

В прошлый четверг нарвский волонтер Эстонского объединения лесных животных Юлия Федорова получила сообщение, что в Нарве один человек держит дома ежа, которого "подобрал" на природе еще полтора года тому назад. Увидел ежика, захотел взять его к себе - и взял.

- Теперь хозяин ежа заволновался, что со здоровьем животного не все в порядке, и пожаловался на это соседу, который и связался с нами, - рассказала руководитель Ида-Вирумааского региона Объединения лесных животных Марге Ояээр, уточнив, что им удалось забрать ежика, пойдя на небольшую хитрость.