Раскормленный до шарообразного состояния еж и томившиеся полгода в крошечной клетке птенцы чайки - люди, забирающие к себе домой дикое животное или птицу, оказывают им медвежью услугу.
Для подписчиков
Взятый в качестве домашнего животного ежик чудом избежал мучительной смерти
В прошлый четверг нарвский волонтер Эстонского объединения лесных животных Юлия Федорова получила сообщение, что в Нарве один человек держит дома ежа, которого "подобрал" на природе еще полтора года тому назад. Увидел ежика, захотел взять его к себе - и взял.