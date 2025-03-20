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Здание оруского клуба хотят продать

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Здание оруского клуба, двери которого закрылись почти полтора года назад.
Здание оруского клуба, двери которого закрылись почти полтора года назад. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На предстоящем заседании Кохтла-Ярвеского городского собрания обсудят вопрос о продаже здания оруского клуба, двери которого закрылись почти полтора года назад.

Двери очага культуры закрылись в конце декабря 2023 года: городские власти решили, что продолжать в нем деятельность нецелесообразно, так как состояние помещений требовало основательной реновации, в здании, построенном более полувека назад, большие теплопотери и отопление обходится слишком дорого. Бытовые условия тоже были далеки от современных. Действующие в клубе кружки перевели в свободную часть здания оруского детского сада "Muinasjutt", где планируют создать общинный дом.

По словам вице-мэра по вопросам развития и хозяйства Александра Кейвабу, так как городу непосильны инвестиции, в которых нуждается здание бывшего клуба, а других источников финансирования в течение года не нашлось, остался один вариант - попытаться продать пустующее здание, поэтому горуправление просит разрешения у горсобрания выставить его на продажу.

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