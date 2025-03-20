Здание оруского клуба хотят продать

Двери очага культуры закрылись в конце декабря 2023 года: городские власти решили, что продолжать в нем деятельность нецелесообразно, так как состояние помещений требовало основательной реновации, в здании, построенном более полувека назад, большие теплопотери и отопление обходится слишком дорого. Бытовые условия тоже были далеки от современных. Действующие в клубе кружки перевели в свободную часть здания оруского детского сада "Muinasjutt", где планируют создать общинный дом.