ОДИН ВОПРОС Сузилась или расширилась область применения эстонского языка?

- За 30 лет сфера применения эстонского языка и количество владеющих эстонским языком значительно увеличились, значительно улучшились. Если 30 лет назад с эстонским языком в Нарве делать было нечего ни в магазине, ни на улице, нигде, то сегодня, если вы поедете в Нарву, на самом деле вас обслужат там на эстонском языке, вы получите информацию на эстонском и, да, может быть, сможете в каких-то случаях пообщаться и на улице - это зависит от возраста человека, с которым вы встретитесь на улице.