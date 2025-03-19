Вчера в российском сегменте социальных сетей начала распространяться информация о том, что украинские войска крупными силами пересекли границу России и вошли в Белгородскую область, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Соцсети: украинские войска вошли в Белгородскую область
Если эта информация соответствует действительности, то российские войска, находящиеся у границы в районе Волчанска, оказываются под угрозой окружения.
Украинское командование может предпринимать такие наступления для стабилизации ситуации в Курской области.
Украинские источники отрицают факт вторжения, одновременно сообщая о возросшей активности атак российской армии на украинские позиции в районе Волчанска и нескольких других населенных пунктов.
Россия отвергла соглашение о полном прекращении огня
Длительный телефонный разговор президентов США и России свидетельствует о том, что это были серьезные переговоры, а не просто попытка надавить друг на друга.
Россия поспешила первой объявить об их содержании и достигнутых договоренностях, чтобы не сложилось впечатление, будто речь идет исключительно о предложениях и давлении со стороны США.
Кремль хотел донести до общественности именно свою версию переговоров, для чего информация была подана в выгодном для него свете.
В целом Россия продолжила свою прежнюю линию. Она отказалась от полного прекращения огня, но не сделала этого прямо, а лишь попыталась создать у президента США впечатление движения в этом направлении.
В рамках соглашения Россия согласилась прекратить взаимные атаки на объекты энергетической инфраструктуры – пока это лишь декларация.
Президент России также поспешил сообщить, что последующие мирные переговоры пройдут в одной из стран Ближнего Востока (что также уменьшает вероятность удара США по Ирану).
Трамп заявил, что вопрос прекращения военной помощи Украине на переговорах не обсуждался. Можно предположить, что на этот раз он говорит правду.
Таким образом, Россия в целом добилась своей цели. Также была достигнута договоренность об обмене 175 военнопленными.
Помимо этого, Россия пообещала передать Украине 23 тяжелораненых военнопленных. Однако, учитывая, что с обеих сторон в плену находятся тысячи человек, это относительно незначительный шаг.
Как и ранее, вопрос военнопленных остается в Украине гораздо более чувствительной темой, чем в России, и Кремль продолжает использовать его для оказания давления на украинское общество. Можно предположить, что обмен был согласован заранее, а российский президент просто преподнес его США как жест в сторону урегулирования конфликта.
Российские СМИ заявили, что для полного прекращения огня Москва требует прекращения поставок оружия Украине, передачи разведывательных данных и мобилизации в стране.
По сути, это означает требование военной капитуляции, что, скорее всего, и является попыткой исключить возможность заключения перемирия.
Белый дом подтвердил, что переговоры о прекращении боевых действий на море, а также о достижении перемирия и мирного соглашения продолжаются.
Президент Трамп назвал переговоры с Путиным «очень хорошими». Однако, вероятно, после того как стало ясно, что Россия проводит мощную информационную кампанию, это заявление пришлось скорректировать.
Трамп подчеркнул, что на переговорах не обсуждался вопрос прекращения военной помощи Украине. Можно предположить, что он говорит правду. Россия просто продолжает кампанию по дискредитации американского президента.
В целом можно сказать, что в этом раунде президент России смог навязать свою повестку, но при этом старался не переходить черту, которая могла бы спровоцировать более жесткую реакцию со стороны США. Были сделаны лишь символические шаги.
Отказ от атак на объекты энергетической инфраструктуры был подан Трампу как уступка – якобы президент России тут же отдал военным приказ прекратить эти удары.
Фактически это дало Москве время для укрепления своих позиций, что, по российской логике, должно сопровождаться активным наступлением на фронтах.
Украина заявила, что поддерживает прекращение атак на энергетические объекты и ждет конкретного предложения по этому вопросу.
Минувшей ночью Россия продолжила удары по Украине дронами Shahed. В последние недели в среднем за один налет используются чуть более ста дронов, из которых около половины – это ложные цели. В некоторых атаках также применяются отдельные ракеты.
Основные удары приходятся на районы, близкие к линии фронта. Сегодня ночью появились сообщения о ракетном обстреле в окрестностях Киева, в результате которого были разрушены жилые дома.
Украинские дроны атаковали сегодня ночью нефтехранилище в Краснодарском крае. В российском сегменте соцсетей появились кадры масштабного пожара.
Германия готовится к масштабному перевооружению
Парламент Германии на экстренном заседании принял решения, которые позволят следующему правительству начать крупномасштабное наращивание вооруженных сил и других элементов системы обороны.
Это крайне нежелательное для России развитие событий.
Министры обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии совместно объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
Поскольку Россия никогда не присоединялась к этой конвенции, решение стран НАТО направлено на восстановление баланса в регионе.
В будущем Россия столкнется с нехваткой бронетехники, поэтому противопехотные мины – это относительно дешевый и эффективный дополнительный сдерживающий фактор против российской армии.
Ситуация на фронте
Атаки российской армии продолжаются с той же интенсивностью, что и в предыдущие недели.
В Курской области российские войска продолжают активные атаки на позиции украинской армии, одновременно пытаясь небольшими группами проникнуть на территорию Украины. Однако эти атаки обернулись потерями и не принесли успеха.
В направлении Купянска вчера активность российских атак снизилась.
В районе Лимана наступление было более интенсивным, отдельные атаки также зафиксированы в направлении Северска. Однако серьезных изменений линии фронта нет.
В районе Бахмута российские атаки были довольно активными, но безрезультатными. Особенно ожесточенные бои продолжаются в городе Торецк и его окрестностях, но добиться устойчивых успехов российским войскам не удалось.
Интенсивные бои идут в направлении Покровска, но серьезных изменений линии фронта нет.
К юго-западу от Донецка интенсивность атак российских войск несколько снизилась.
На южном фронте российские части продолжают наступать в привычных направлениях, но без значительных результатов.
Также были предприняты безуспешные попытки атак в районе островов на Днепре.