Райнер Сакс Соцсети: украинские войска вошли в Белгородскую область

Таким образом, Россия в целом добилась своей цели. Также была достигнута договоренность об обмене 175 военнопленными.

Помимо этого, Россия пообещала передать Украине 23 тяжелораненых военнопленных. Однако, учитывая, что с обеих сторон в плену находятся тысячи человек, это относительно незначительный шаг.

Как и ранее, вопрос военнопленных остается в Украине гораздо более чувствительной темой, чем в России, и Кремль продолжает использовать его для оказания давления на украинское общество. Можно предположить, что обмен был согласован заранее, а российский президент просто преподнес его США как жест в сторону урегулирования конфликта.

Российские СМИ заявили, что для полного прекращения огня Москва требует прекращения поставок оружия Украине, передачи разведывательных данных и мобилизации в стране.

По сути, это означает требование военной капитуляции, что, скорее всего, и является попыткой исключить возможность заключения перемирия.

Белый дом подтвердил, что переговоры о прекращении боевых действий на море, а также о достижении перемирия и мирного соглашения продолжаются.

Президент Трамп назвал переговоры с Путиным «очень хорошими». Однако, вероятно, после того как стало ясно, что Россия проводит мощную информационную кампанию, это заявление пришлось скорректировать.

Трамп подчеркнул, что на переговорах не обсуждался вопрос прекращения военной помощи Украине. Можно предположить, что он говорит правду. Россия просто продолжает кампанию по дискредитации американского президента.