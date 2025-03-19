Оповещения населения об опасности будут с 15 апреля рассылаться людям на предпочитаемом ими языке через SMS-сообщения. Чтобы необходимая информация доходила быстро и была каждому понятна в кризисной ситуации, Министерство внутренних дел рекомендует уже сегодня проверить настройки языка у своего мобильного оператора и при необходимости изменить их.
Кризисные сообщения на смартфоны будут приходить на разных языках - каждый выбирает свой
"Нововведение поможет преодолеть существующие проблемы: раньше SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках, что делало сообщения длиннее и замедляло их передачу", - пояснила Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел и руководитель проекта по языковым предпочтениям.
По ее словам, нелатинские символы, такие как Õ, Ž, Š или кириллические буквы, увеличивают технический объем сообщений и могут повлиять на их доставку. "Отныне люди будут получать SMS-сообщения только на предпочитаемом языке - быстро, четко и лаконично", - сказала Лухт-Каллас.
Оповещения на языке, который выбирает пользователь, очень важны, поскольку, как показывает практика, отправка сообщения на языке, который получатель не понимает, значительно увеличивает нагрузку на государственный инфотелефон 1247 и номер службы спасения 112, поскольку людям приходится переводить его содержание. Это, в свою очередь, может повлиять на работу служб реагирования и замедлить оказание помощи.
Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке помогает также экономить государственные ресурсы за счет сокращения расходов на многоязычное оповещение и минимизации технических ограничений. Эта функция была разработана Министерством внутренних дел при поддержке финансирования ЕС в сотрудничестве с фондом Государственной инфокоммуникации (RIKS), эстонскими операторами мобильной связи "Elisa Eesti", "Tele 2" и "Telia", а также АО "Levira".
"Это инновационный проект, который не был реализован ни в одной другой стране, поэтому создание решения было непростой задачей. Эстонские операторы мобильной связи должны были найти способы интегрировать его в свои системы, поэтому процесс настройки языковых предпочтений может немного отличаться для частных и бизнес-клиентов, а также для владельцев телефонных карт. Важно помнить, что изменение языковых предпочтений вступит в силу в системе оповещения в течение 24 часов, и только операторы мобильной связи смогут увидеть введенный выбор", - пояснил Антти Турманн, менеджер по обслуживанию основной платформы RIKS EE-ALARM, добавив, что тестовый период обновления успешно завершен и они готовы к внедрению системы.
Языковые предпочтения определяются на основе баз данных оператора. Проблемы могут возникнуть с номерами работодателей, особенно если они не привязаны к пользователю. Несмотря на то, что языковые предпочтения можно изменить в любой момент, МВД вместе со своими партнерами рекомендуют не оставлять это на последний момент, а сделать выбор уже сегодня, тем более что операторы мобильной связи создали четкие инструкции:
SMS-оповещения об опасности - это часть общей системы оповещения Эстонии под названием EE-ALARM, которая сегодня состоит из следующих компонентов:
- сеть сирен,
- SMS-оповещения об опасности,
- мобильные приложения "Eesti.ee" и "Ole valmis!",
- тексты в полосах на телеканалах ETV и ETV+, а также RDS-текст на "Vikerraadio".