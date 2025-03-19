Кризисные сообщения на смартфоны будут приходить на разных языках - каждый выбирает свой

"Нововведение поможет преодолеть существующие проблемы: раньше SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках, что делало сообщения длиннее и замедляло их передачу", - пояснила Кади Лухт-Каллас, советник Министерства внутренних дел и руководитель проекта по языковым предпочтениям.

По ее словам, нелатинские символы, такие как Õ, Ž, Š или кириллические буквы, увеличивают технический объем сообщений и могут повлиять на их доставку. "Отныне люди будут получать SMS-сообщения только на предпочитаемом языке - быстро, четко и лаконично", - сказала Лухт-Каллас.

Оповещения на языке, который выбирает пользователь, очень важны, поскольку, как показывает практика, отправка сообщения на языке, который получатель не понимает, значительно увеличивает нагрузку на государственный инфотелефон 1247 и номер службы спасения 112, поскольку людям приходится переводить его содержание. Это, в свою очередь, может повлиять на работу служб реагирования и замедлить оказание помощи.

Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке помогает также экономить государственные ресурсы за счет сокращения расходов на многоязычное оповещение и минимизации технических ограничений. Эта функция была разработана Министерством внутренних дел при поддержке финансирования ЕС в сотрудничестве с фондом Государственной инфокоммуникации (RIKS), эстонскими операторами мобильной связи "Elisa Eesti", "Tele 2" и "Telia", а также АО "Levira".