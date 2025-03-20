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На железной дороге грядут большие перестройки, Ору получит новую станцию

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В ходе строительных работ выполнят также спрямление линии Йыхви-Ору.
В ходе строительных работ выполнят также спрямление линии Йыхви-Ору. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

AО "Eesti Raudtee" и ТОО "GoTrack" заключили договор на 17,5 миллиона евро с целью выполнения спрямлений и перестройки станций на железнодорожной линии Тапа-Нарва. Железнодорожные работы необходимы, чтобы создать предпосылки для увеличения предельной скорости до 160 км/ч и электрификации железнодорожной линии Тапа-Нарва.

В объем строительных работ входят два спрямления главной железной дороги на перегонах между станциями Тапа-Кадрина, Пюсси-Кохтла и Йыхви-Ору, а также капитальный ремонт железной дороги на перегоне Солдина-Нарва.

- Для того чтобы создать предпосылки для строительства контактной сети, надо выполнить некоторые перестройки рельсовых дорог на станциях Раквере, Сонда, Кивиыли, Кохтла, Йыхви, Солдина и Нарва. На этих железнодорожных станциях демонтируют расположенные перед мачтами контактной сети рельсовые пути и заменят каркасы некоторых станционных путей, - прокомментировал руководитель строительный службы АО "Eesti Raudtee" Имре Рейпыльд.

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