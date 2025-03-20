На железной дороге грядут большие перестройки, Ору получит новую станцию

В объем строительных работ входят два спрямления главной железной дороги на перегонах между станциями Тапа-Кадрина, Пюсси-Кохтла и Йыхви-Ору, а также капитальный ремонт железной дороги на перегоне Солдина-Нарва.

- Для того чтобы создать предпосылки для строительства контактной сети, надо выполнить некоторые перестройки рельсовых дорог на станциях Раквере, Сонда, Кивиыли, Кохтла, Йыхви, Солдина и Нарва. На этих железнодорожных станциях демонтируют расположенные перед мачтами контактной сети рельсовые пути и заменят каркасы некоторых станционных путей, - прокомментировал руководитель строительный службы АО "Eesti Raudtee" Имре Рейпыльд.