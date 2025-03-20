Маре Роозилехт, Хендрик Агур: Сфере образования Кохтла-Ярве нужно помочь выйти из глубокого кризиса

Неудачные конкурсы на замещение должностей руководителей образовательных учреждений и сомнительные кадровые решения только усугубляют хаос.

Русскоязычное образование по интересам не поддерживает переход

Обучение по интересам в Кохтла-Ярве ведется в основном на русском языке, что затрудняет переход на эстоноязычное образование. Есть лишь единичные тренировочные группы и группы по интересам, где обучение ведется на эстонском языке.

Например, в Ахтмеской школе искусств из 263 учеников лишь 18 изучают некоторые предметы на эстонском языке - остальное обучение в школе ведется на русском языке. В художественной школе в Ярвеской городской части дела с преподаванием на эстонском обстоят немного лучше, но непонятно, почему живописи, игре на фортепиано, сольфеджио или футболу нельзя обучать на эстонском языке. Это был бы логичный и основанный на интересе метод изучения языка, который способствовал бы плавному переходу к обучению на эстонском языке.

Хотя содержательная деятельность Ахтмеской школы искусств заслуживает похвалы, того же самого нельзя сказать о предоставлении образования на эстонском языке. Да, формально там можно изучать что-то (но не все) на эстонском языке, но школьная культура, умонастроения и коммуникация явно поддерживают русскоязычное обучение и культуру. Аргумент, что учителя и местное население - русскоязычные и поэтому родители выбирают русский язык в качестве языка обучения, закрепляет существующую ситуацию и не способствует переменам.