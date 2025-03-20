Школы Кохтла-Ярве, где осуществляется переход на эстонский язык обучения, плохо управляются: сотрудничество учителей фактически отсутствует, а переход на эстонский язык обучения носит скорее формальный характер.
Маре Роозилехт, Хендрик Агур: Сфере образования Кохтла-Ярве нужно помочь выйти из глубокого кризиса
Доклад эксперта Министерства образования и науки, стратегического советника школ и местных самоуправлений Пилле-Рийн Кристманн на заседании комиссии по образованию и культуре, состоявшемся 13 марта, является одной из немногих адекватных и достоверных оценок, подтверждающих, что проблемы управления, отсутствие сотрудничества между учителями и запутанный переход на обучение на эстонском языке напрямую вредят развитию учащихся основных школ Кохтла-Ярве и доступности качественного образования. Следующее мнение основано на анализе содержания вышеупомянутого доклада.
Новые учителя не получают поддержки от руководителей школ
Управление школами Кохтла-Ярве частично фрагментировано и несистематично. Руководство школ не оказывает достаточной поддержки новым учителям, и им не назначаются наставники. Опытные преподаватели, которые могли бы поддерживать молодых людей, сами испытывают трудности из-за языкового барьера и недостатка методик обучения.
Кроме того, в школах укоренился формальный стиль управления и общения: документы рассылаются учителям, чтобы узнать их мнение, но реального содержательного сотрудничества и вовлечения не происходит. Подготовка планов развития образовательных учреждений в основном возложена на руководство, а сотрудники не чувствуют себя вовлеченными или мотивированными вносить свой вклад в развитие школы.
Если учителя не участвуют в процессе принятия решений, нельзя ожидать, что они возьмут на себя ответственность или будут мотивированы в подготовке к переходу на обучение на эстонском языке. Без вовлеченности в процесс базовые ценности также не передаются.
Хотя переход на эстонский язык обучения официально начался, на практике он остается поверхностным. Переходящие на эстонский язык обучения школы продолжают организовывать важные информационные и школьные мероприятия на русском языке, что препятствует созданию целостной языковой среды.
Если бы вся школьная среда - от мероприятий и деятельности по интересам до учебных материалов в классе и постов в социальных сетях - поддерживала государственный язык, переход был бы более эффективным. Однако на данный момент ситуация остается в ловушке между двумя языками, когда учащиеся не чувствуют необходимости прилагать усилия для изучения государственного языка.
Проблемы качества преподавания
Существуют также серьезные опасения относительно методики преподавания. Преподаватели часто проводят уроки без четких целей обучения и не имеют структурированного подхода, в результате чего учащиеся не получают необходимых знаний. Отсутствие сотрудничества между учителями приводит к тому, что каждый предмет преподается изолированно и отсутствует совместно скоординированный процесс обучения. Такой изолированный подход препятствует целостному развитию учеников.
Если учитель не ставит четких целей обучения и не стремится к содержательному преподаванию, урок просто превращается в пустую трату времени. Если результаты детей ниже среднего, родители должны требовать от школы и учителей четкого ответа.
Приемлемо ли где-либо еще, чтобы человек выполнял работу на уровне ниже среднего и все равно получал за нее деньги? К сожалению, в Кохтла-Ярве это, похоже, обычное дело. Об этом также свидетельствует слабое усвоение учащимися, перешедшими в гимназию, учебной программы для основной школы как по математике, английскому и эстонскому языкам, так и по общим предметам.
"Продолжение нынешнего стиля управления приведет сферу образования Кохтла-Ярве к еще более глубокому кризису, которого местные дети и семьи не заслуживают".Маре Роозилехт, заместитель председателя комиссии по образованию и культуре городского собрания Кохтла-ЯрвеХендрик Агур, член комиссии по образованию и культуре городского собрания Кохтла-Ярве
Переход на эстонский язык обучения также создал дополнительные трудности для учащихся с особыми образовательными потребностями. Несмотря на наличие инструментов для мониторинга индивидуального развития и материалов упрощенной учебной программы, они не применяются в достаточной степени. Это лишает учащихся с особыми потребностями необходимой поддержки и ставит под угрозу их образовательный путь.
Безответственное городское управление
Городское управление не проявляет ни компетентности, ни желания действовать при реализации реформы образования. Это усугубляет отсутствие мотивации у руководителей школ и учителей. Слова вице-мэра на заседании комиссии по образованию и культуре: "Где мы найдем этих учителей?" не являются реальным руководством, а лишь усугубляют отчаяние и неуверенность.
Серьезной проблемой в сфере образования Кохтла-Ярве является неэффективный и неуправляемый процесс объединения школ. С 1 сентября 2025 года должны начать работу две объединенные школы в двух разных городских частях: в Ярвеской части - Кесклиннаская основная школа, которая объединится со Славянской основной школой, и в Ахтмеской части - Малеваская основная школа (будущее название - Ийдлаская основная школа), которая объединится с Ахтмеской и Таммикуской школами. Однако в результате неясных планов и отсутствия коммуникации сложилась ситуация, когда две школы ходатайствуют о праве продолжить обучение на русском языке, в то время как Малеваская основная школа уже полностью перешла на обучение на эстонском языке.
У объединяющихся школ нет общего плана действий, который координировал бы набор учителей и учебные планы уроков. Коммуникация и сотрудничество практически отсутствуют, а руководство школ обвиняет друг друга вместо того, чтобы содержательно сотрудничать.
Неудачные конкурсы на замещение должностей руководителей образовательных учреждений и сомнительные кадровые решения только усугубляют хаос.
Русскоязычное образование по интересам не поддерживает переход
Обучение по интересам в Кохтла-Ярве ведется в основном на русском языке, что затрудняет переход на эстоноязычное образование. Есть лишь единичные тренировочные группы и группы по интересам, где обучение ведется на эстонском языке.
Например, в Ахтмеской школе искусств из 263 учеников лишь 18 изучают некоторые предметы на эстонском языке - остальное обучение в школе ведется на русском языке. В художественной школе в Ярвеской городской части дела с преподаванием на эстонском обстоят немного лучше, но непонятно, почему живописи, игре на фортепиано, сольфеджио или футболу нельзя обучать на эстонском языке. Это был бы логичный и основанный на интересе метод изучения языка, который способствовал бы плавному переходу к обучению на эстонском языке.
Хотя содержательная деятельность Ахтмеской школы искусств заслуживает похвалы, того же самого нельзя сказать о предоставлении образования на эстонском языке. Да, формально там можно изучать что-то (но не все) на эстонском языке, но школьная культура, умонастроения и коммуникация явно поддерживают русскоязычное обучение и культуру. Аргумент, что учителя и местное население - русскоязычные и поэтому родители выбирают русский язык в качестве языка обучения, закрепляет существующую ситуацию и не способствует переменам.
Этот замкнутый круг начинается с руководства - директоров школ и владельца школы, то бишь городского управления, которое не желает или не может обратить внимание на эту проблему. А ведь было бы просто и логично в сотрудничестве руководителей города и школ установить принцип: в Кохтла-Ярве обучение по интересам ведется на эстонском языке.
Однако достижение этого все еще кажется отдаленной целью. Пока государство не предусмотрит законом переход образования по интересам на эстонский язык обучения, до последнего момента будут использоваться все существующие правовые возможности для продолжения обучения на русском языке. Это касается как школ по интересам, так и переходящих на эстонский язык обучения общеобразовательных школ Кохтла-Ярве.
Это прежде всего вопрос менталитета и отношения. Перемены не наступят, если у людей, управляющих городом, будет мандат избирателей, которые поддерживают русский язык и обучение на русском языке. Новые выборы могут оказать некоторое влияние на эту тенденцию, однако в регионе с преобладанием русскоязычного населения одних политических решений недостаточно для осуществления перемен.
Без вмешательства государства и более строгого законодательства эстоноязычное образование по интересам останется недостижимой целью. К такому выводу мы пришли, выслушав доклад руководителей городских школ по интересам на заседании комиссии по образованию и культуре, состоявшемся 13 марта. Мы также получили представление о способностях, ценностях и умонастроениях директоров школ.
Что будет дальше?
Мы не видим у городского управления компетенции для успешной реализации реформы образования. Эффективным решением была бы закупка услуги управления образованием у экспертов в своей области, которые смогли бы на основе проектного управления адекватно и грамотно довести до конца изменения в сфере образования Кохтла-Ярве. Сохранение нынешнего стиля управления приведет городскую сферу образования к еще большему кризису, которого дети и семьи региона не заслуживают. Хватит ли у руководства города смелости быстро привлечь экспертов и отказаться от неоправданной и постыдной гордыни?
Образовательная жизнь Кохтла-Ярве больше не нуждается в половинчатых решениях, промедлении и избегании ответственности. Необходимы быстрые и профессиональные решения, основанные на реальных потребностях детей и учителей и создающие прочную основу для качественного образования на эстонском языке во всем городе. Сейчас самое время засучить рукава и начать действовать.
Мы всегда готовы помочь. Мы предлагаем поддержку - примите ее, уважаемые руководители города.