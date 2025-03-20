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Кохтла-Ярве купит у государства за 17 евро квартир на целый дом

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Дома-призраки по улице Хумала в Сомпа тоже будут снесены.
Дома-призраки по улице Хумала в Сомпа тоже будут снесены. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Государство согласилось продать 17 квартир городу Кохтла-Ярве и выставит городу счет на 17 евро.

Кохтла-Ярве обратился к государству с просьбой продать квартиры в домах, которые подлежат сносу при выделенной государством поддержке. Теперь государство собирается передать городу 17 квартир в этих непригодных для проживания домах в Сомпаской городской части по цене 1 евро за квартиру, причем сделки также должны быть нотариально заверены.

Договор с подрядчиком по сносу будет подписан на следующей неделе

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Экономика
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