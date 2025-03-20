Кохтла-Ярве купит у государства за 17 евро квартир на целый дом

Кохтла-Ярве обратился к государству с просьбой продать квартиры в домах, которые подлежат сносу при выделенной государством поддержке. Теперь государство собирается передать городу 17 квартир в этих непригодных для проживания домах в Сомпаской городской части по цене 1 евро за квартиру, причем сделки также должны быть нотариально заверены.