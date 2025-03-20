Прибрежные рыбаки Вирумаа оспорили в суде распределение квоты на вылов салаки, согласно которому львиная доля приходится на траловый промысел, а им остаются крохи.
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Проблема прибрежных рыбаков ⟩ Салака есть, но ловить нельзя
Прибрежные рыбаки Ида-Вирумаа могут ловить салаку в открытой акватории Балтийского моря только в течение нескольких недель, поскольку затем квота на прибрежный вылов будет исчерпана и лов рыбы прекращен. А траловый лов ведется круглый год, и уже несколько лет крупные деятели значительно превышают квоту.