Проблема прибрежных рыбаков Салака есть, но ловить нельзя

Прибрежные рыбаки Ида-Вирумаа могут ловить салаку в открытой акватории Балтийского моря только в течение нескольких недель, поскольку затем квота на прибрежный вылов будет исчерпана и лов рыбы прекращен. А траловый лов ведется круглый год, и уже несколько лет крупные деятели значительно превышают квоту.