Ночной праздник песни соберет в Йыхвиской гимназии несколько сотен певцов

Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт сообщила, что ожидается приезд двенадцати коллективов с почти 280 исполнителями. Кроме того, в ночном певческом празднике примут участие исполнители народной музыки из Алутагузе.

Мероприятие, которое начнется с шествия, завершится совместным выступлением хоров в атриуме гимназии, где детские, смешанные и сводные хоры исполнят песни праздника. Вечер завершится совместным исполнением знакомых всем и близких сердцу песен.

Ночной праздник песни, организованный Йыхвиской гимназией и Йыхвиским центром культуры и интересов, посвящен нескольким особым событиям: Йыхвиская гимназия отмечает 10-летие, гимназическому образованию в Йыхви исполняется 105 лет, а также минуло 160 лет со дня проведения первого межприходского праздника песни в Йыхви.