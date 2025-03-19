Ночной певческий праздник "Südames kantud laulud" начнется в четверг, 20 марта в 18.30 шествием от музыкальной площади до Йыхвиской гимназии.
Ночной праздник песни соберет в Йыхвиской гимназии несколько сотен певцов
Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт сообщила, что ожидается приезд двенадцати коллективов с почти 280 исполнителями. Кроме того, в ночном певческом празднике примут участие исполнители народной музыки из Алутагузе.
Мероприятие, которое начнется с шествия, завершится совместным выступлением хоров в атриуме гимназии, где детские, смешанные и сводные хоры исполнят песни праздника. Вечер завершится совместным исполнением знакомых всем и близких сердцу песен.
Ночной праздник песни, организованный Йыхвиской гимназией и Йыхвиским центром культуры и интересов, посвящен нескольким особым событиям: Йыхвиская гимназия отмечает 10-летие, гимназическому образованию в Йыхви исполняется 105 лет, а также минуло 160 лет со дня проведения первого межприходского праздника песни в Йыхви.