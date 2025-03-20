Силламяэ тоже получит новый современный стадион

Футбол и легкая атлетика традиционно были в Силламяэ на хорошем уровне, поэтому реконструкция стадиона вполне оправдана. Тынис Кальберг,

мэр Силламяэ

Зампредседателя Силламяэского горсобрания, а также член молодежной и спортивной комиссии Дмитрий Летт сказал, что необходимость в стадионе была очевидной давно, но до сих пор для этого не было денег. Теперь строительство стадиона станет одной из крупнейших новостроек города Силламяэ. Построенный около полувека назад легкоатлетический стадион на сегодня амортизирован. "На беговой дорожке есть угроза получить травму", - отметил Летт.

По словам мэра города Тыниса Кальберга, строительство стадиона станет большим шагом вперед в деле развития Силламяэского спортивного комплекса. "Он уже сейчас крупнейший в уезде, в нем имеются самые разнообразные возможности для занятий спортом. Бассейн, зал для футзала, зал для игр с мячом, маленький легкоатлетический манеж, тренажерный зал, боксерский зал, зал для аэробики, теннисные площадки, обновленное футбольное поле с искусственным газоном", - перечислил Кальберг имеющиеся наряду со стадионом спортивные сооружения, отметив, что футбол и легкая атлетика традиционно были в Силламяэ на хорошем уровне, поэтому реконструкция стадиона вполне оправдана.

Новый стадион должен дать футболу новое дыхание

У силламяэского футбола сейчас не лучшие времена. Взлет "Kalev" во многом опирался на деньги Силламяэского порта, позволявшие покупать много зарубежных игроков. Когда в конце сезона 2018 года порт прикрыл денежный кран, закончились и успехи футбольного клуба. Несколько лет силламяэская команда еще выступала в более низких лигах, однако в последние годы Силламяэ даже в них не выставлял свою взрослую команду. Молодежная работа все же ведется, сейчас ею занимается футбольный клуб "Dina" под руководством Николая Тощева.

Дмитрий Летт надеется, что стадион, который появится в следующем году, даст также толчок развитию футбола. "Если будет приличный стадион, то, наверное, легче станет найти и спонсоров для клуба, да и болельщики вернутся на трибуны", - полагает он. Летт, в свое время являвшийся одним из лучших эстонских игроков в настольный теннис, верит, что новый стадион привлечет к занятиям спортом больше молодежи и взрослых. "Когда появятся хорошие условия, то легче будет привлечь в Силламяэ тренеров. И наш спортивный комплекс тоже можно будет предлагать для проведения крупных соревнований и тренировочных лагерей", - сказал он.