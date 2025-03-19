СВОДКА ПОЛИЦИИ Женщина отдала 5000 евро наличными

Мужчина заподозрил, что женщина стала жертвой мошенников, и проинформировал полицию. Точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Нарве девушка ударила отца

Полиция получила сообщение, что 16 марта в Нарве 19-летняя дочь ударила своего отца. Полиция начала уголовное производство для расследования обстоятельств случившегося.

В Кохтла-Ярве ножом ранили мужчину

Полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где в ходе конфликта 39-летний мужчина ударил 52-летнего мужчину ножом в ногу. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия.

Нарвитянин инвестировал в мошенничество

В полицию обратился проживающий в Нарве мужчина, который под руководством незнакомого человека начал делать инвестиции. Для этого мужчина зарегистрировался на инвестиционной платформе, внес туда для активации счета 150 евро, а также добавил еще 1000 евро.

После этого пострадавший под руководством неизвестного брал в различных кредитных учреждениях займы, которые переводил на платформу. После внесения данных мужчина обнаружил, что тот же неизвестный взял от его имени заем в размере 5000 евро.

Когда нарвитянин захотел перевести на свой счет свои заработанные деньги, то ему следовало, якобы, заплатить для этого сначала более 1000 евро. Однако мужчина делать это не стал, по сей день он не получил также свои инвестиции.

Ущерб уточняется, для расследования подробностей факта мошенничества полиция начала уголовное производство.

В Йыхви ударили мужчину

В Йыхви 18 марта в ходе конфликта 39-летний мужчина ударил 30-летнего мужчину. Полиция задержала ударившего по подозрению в преступлении.