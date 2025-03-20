Известные музыканты из Финляндии привезут в Йыхви гонговый джаз

Мика Каллио собрал разносторонний творческий ансамбль, участники которого наряду со своими основными инструментами виртуозно освоили искусство игры на гонках. С помощью гонгов и ударных инструментов Каллио создает просторной медитативный мир звуков, дополняемый творческим использованием синтезатора.

В июне 2022 года звукозаписывающая фирма "Eclipse Music" выпустила четвертый сольный альбом Каллио "Gong Odyssey". Центральным инструментом в нем являются гонги. Цель Каллио - изучить различные звуковые возможности металлических ударных инструментов и аналоговых синтезаторов. В концертах тура прозвучат импровизации на темы из "Gong Odyssey".

Проект с необычной художественной концепцией был тепло встречен в Финляндии и привлек международный интерес. Эстонской публике Мика Каллио знаком прежде всего благодаря своему многолетнему сотрудничеству с гитаристом Айном Аганом, но турне "Gong Odyssey" впервые приведет его в Эстонию со своим уникальным ансамблем.

- Обратная связь публики была очень особенной! - отметил Каллио. - Люди описывали эту музыку как успокаивающее странствие вдали от будней и говорили, что вибрации гонгов создают у них ощущение покоя и благополучия. Я испытываю душевное волнение от того, что теперь мы можем представить свою музыку и эстонской публике!