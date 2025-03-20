ГАЛЕРЕЯ В галерее "Ruut" встретились друзья

На конкурс поступило 173 работы из семи общеобразовательных школ и школ по интересам Вирумаа. По словам педагогов, присутствовавших на вернисаже, тема понравилась и ребята охотно рассуждали о дружбе, о том, что настоящий друг - тот, кто поддержит в трудную минуту, утешит в горе и разделит радость. Рисовали своих друзей, в том числе четвероногих. Понятие дружбы ведь многогранное. Юные авторы выражали красками не только настоящее, но и свои мечты. Поэтому экспозиция получилась разнообразной.