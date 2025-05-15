В Ида-Вирумаа десять учреждений памяти и искусства откроют свои двери в Ночь музеев

В субботу, 17 мая, состоится традиционная Ночь музеев, темой которой в Год книги станет "Öös on raamatut!" ("Книги в ночи!"). Разнообразная программа будет предложена с 18 до 23 часов в Ида-Вирумаа, от Нарвы до Ийзаку.
Общество Йыхвиского музея предлагает культурную программу в церкви святого Михаила и в музее церкви-крепости в Йыхви. Ночь музеев начнется с викторины для детей по истории эстонской книги и увлекательного поиска сокровищ в саду церкви святого Михаила в Йыхви.
В йыхвиской церкви святого Михаила выступит поэтесса, прозаик и переводчик Эло Вийдинг, представительница одной из самых известных литературных семей Эстонии. Писательница также связана с Йыхви - ее дедом по материнской линии является Кальё Кийск, памятник которому установлен перед Йыхвиским концертным домом.
В рамках Ночи музеев в Йыхви прозвучит органная музыка в исполнении Светланы Веренич и состоится выставка "Письмо начинается с церкви, народ начинается с книги. Эстонской книге - 500". В организации Ночи музеев принимают участие воскресная школа йыхвиского Михайловского прихода и детское отделение Йыхвиской центральной библиотеки. В Ночь музеев можно осмотреть ходы и подвалы со сводчатыми потолками в церковной башне.
В Белом зале Музея сланца в Кохтла-Ярве выступит художник и детский писатель Эдуард Конт. Будут открыты мастерская и выставка пастелей Урмаса Лойге. У кохтла-ярвеских художников можно будет заказать портрет. Программа включает получасовое чтение поэзии и танцы, на большом экране будет показан фильм "Весна".
Музей Ийзаку представит поваренную книгу
Музей Ийзакуского кихельконда откроет в Ночь музеев выставку старинных поваренных книг, рецептов и кухонной утвари. Историк кулинарии Юлле Юкк прочтет лекцию на тему "Немецко-саксонские блюда - блюда прибалтийских немцев на нашем столе". Будет открыто кафе.
В Силламяэском музее можно погадать по книге, посмотреть спектакль кукольного театра "Lumeeit", а также поучаствовать в мистической экскурсии и мастер-классе по вышивке лентами.
В краеведческом музее Нарва-Йыэсуу будут представлены книги о курортном городе. Екатерина Кузнецова расскажет о книгах на водском языке. Кайдо Сеппар прочитает юмористический рассказ о дачниках "Uus toaneitsi" ("Новая горничная") Эдуарда Вильде, отдыхавшего и поправлявшего здоровье в Нарва-Йыэсуу. Николай Пашин прочитает тот же рассказ на русском языке.
В Нарве большой выбор
В Ночь музеев Нарвский музей объединит усилия с ратушей, предлагая гостям экскурсии по зданию ратуши и pop-up-выставку из четырех картин, объединенных общей темой "История Нарвской ратуши в портретах ее интерьера". На выставке из художественного собрания Нарвского музея будут представлены редкие произведения искусства XVII-XVIII веков, в том числе величественные портреты нарвских дворян, оставивших свой след в жизни города XVIII века.
В ратуше еще можно увидеть книгу, которую читал уважаемый нарвитянин XVIII века Иоахим Эрнст Франкен. Мэр Катри Райк и гид Александр Опенко приглашают принять участие в специальной программе "Ужасные истории Нарвы".
Нарвская Александровская церковь предложит экскурсию по церкви и музею, расположенному в церковной башне, видеоинсталляцию и общее пение церковных хоралов в сопровождении органной музыки.
В Кренгольме предложат посетить с гидом постоянную экспозицию тематического парка "Сталкер", где представлено современное эстонское искусство. Бывшие заводские помещения особенно хорошо подходят для экспонирования крупномасштабных работ.
Впервые в Ночь музеев свои двери откроет Нарвская арт-резиденция NART, где состоится выставка "Город в городе. История Кренгольма", в экспозиции которой представлены макеты Федора Шанцына. Также пройдут экскурсии по дому, на которых расскажут о 130-летней истории виллы директора Кренгольма, а также о том, как функционирует культурная платформа, принимающая как отечественных, так и зарубежных творческих людей.
В Музее мотоциклов будут организованы экскурсии и уголок для чтения, где можно почитать техническую литературу. Здесь есть как старые книги, из которых реставраторы черпают знания для восстановления старинных транспортных средств, так и современные издания, рассказывающие об истории транспорта. Можно посетить выставку старинных автомобилей, послушать музыку разных стилей, например, Мейстеряана, который сочетает варган и электрогитару.
Ночь музеев посвящена 500-летию выхода в свет первой книги на эстонском языке. Все программы с точным временем можно найти на сайте Ночи музеев.