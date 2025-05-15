В Ида-Вирумаа десять учреждений памяти и искусства откроют свои двери в Ночь музеев

Общество Йыхвиского музея предлагает культурную программу в церкви святого Михаила и в музее церкви-крепости в Йыхви. Ночь музеев начнется с викторины для детей по истории эстонской книги и увлекательного поиска сокровищ в саду церкви святого Михаила в Йыхви.

Поэтесса, прозаик и переводчик Эло Вийдинг выступит в церкви святого Михаила в Йыхви. Фото: Erakogu

В йыхвиской церкви святого Михаила выступит поэтесса, прозаик и переводчик Эло Вийдинг, представительница одной из самых известных литературных семей Эстонии. Писательница также связана с Йыхви - ее дедом по материнской линии является Кальё Кийск, памятник которому установлен перед Йыхвиским концертным домом.

В рамках Ночи музеев в Йыхви прозвучит органная музыка в исполнении Светланы Веренич и состоится выставка "Письмо начинается с церкви, народ начинается с книги. Эстонской книге - 500". В организации Ночи музеев принимают участие воскресная школа йыхвиского Михайловского прихода и детское отделение Йыхвиской центральной библиотеки. В Ночь музеев можно осмотреть ходы и подвалы со сводчатыми потолками в церковной башне.

В Белом зале Музея сланца в Кохтла-Ярве выступит художник и детский писатель Эдуард Конт. Будут открыты мастерская и выставка пастелей Урмаса Лойге. У кохтла-ярвеских художников можно будет заказать портрет. Программа включает получасовое чтение поэзии и танцы, на большом экране будет показан фильм "Весна".

Музей Ийзаку представит поваренную книгу