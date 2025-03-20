Таммикуские школьники почтили память знаменитого земляка Эдуарда фон Толля

В минувший вторник в старый мызный парк приехала группа девятиклассников с цветами и свечами. Учитель истории Маргарита Сендецкая рассказала им об Эдуарде фон Толле (1858-1902 гг.), исследовавшем подводный и надводный рельефы зоны Северного Ледовитого океана более 100 лет назад. Но его открытия не потеряли актуальности: семь томов его исследований, опубликованных Российской Академией наук в 1907 году, более 200 географических наименований в Арктике были даны его экспедицией в 1900-1902 годах...

На лицах ребят - искреннее удивление, не все об этом слышали. Как и о том, что у Эдуарда фон Толля нет реальной могилы, только символические: одна на острове Беннета в Восточно-Сибирском море, другая - на Полярной мызе Кукрузе, где находится фамильное кладбище рода Толлей. Это единственный памятный камень в Эстонии, установленный в 1908 году на средства семьи Толлей.