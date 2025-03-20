Четверть века учащиеся Таммикуской основной школы в марте собираются в Кабелиметса, чтобы зажечь свечи и возложить цветы к символической могиле Эдуарда фон Толля - земляка, прославившего свое имя на весь мир. Заслуги ученого, исследователя, мореплавателя, зоолога и геолога не забыты и спустя полтора столетия.
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Таммикуские школьники почтили память знаменитого земляка Эдуарда фон Толля
В минувший вторник в старый мызный парк приехала группа девятиклассников с цветами и свечами. Учитель истории Маргарита Сендецкая рассказала им об Эдуарде фон Толле (1858-1902 гг.), исследовавшем подводный и надводный рельефы зоны Северного Ледовитого океана более 100 лет назад. Но его открытия не потеряли актуальности: семь томов его исследований, опубликованных Российской Академией наук в 1907 году, более 200 географических наименований в Арктике были даны его экспедицией в 1900-1902 годах...