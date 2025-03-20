Ночью в Кохтла-Ярве сгорел дом

Ночью 20 марта, в 03.19, в Центр тревоги поступило сообщение о густом дыме, исходящем от домов на улице Кийге в Ахтмеском районе города Кохтла-Ярве. К указанному месту выехали спасательные команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку и Силламяэ.

На момент прибытия первых экипажей полыхал двухэтажный деревянный жилой дом размерами приблизительно десять на десять метров с двускатной крышей. Крыша частично уже обрушилась. В ходе тушения выяснилось, что ранее с крыши были сняты шифер и рубероид. Прибывшие на место электрики отключили здание от электросети.

Внутри здания людей не нашли.

Пожар был ликвидирован к 05.35. Часть стен здания осталась стоять. Причина возгорания устанавливается, как сообщили наутро в Идаском спасательном центре.

Фото: Ida päästekeskus