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Ночью в Кохтла-Ярве сгорел дом

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В ночь на 20 марта горел небольшой жилой дом в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
В ночь на 20 марта горел небольшой жилой дом в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Фото: Ida päästekeskus

В ночь на четверг сгорел небольшой жилой дом в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. По первым данным, пострадавших в пожаре людей нет.​

Ночью 20 марта, в 03.19, в Центр тревоги поступило сообщение о густом дыме, исходящем от домов на улице Кийге в Ахтмеском районе города Кохтла-Ярве. К указанному месту выехали спасательные команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку и Силламяэ.

На момент прибытия первых экипажей полыхал двухэтажный деревянный жилой дом размерами приблизительно десять на десять метров с двускатной крышей. Крыша частично уже обрушилась. В ходе тушения выяснилось, что ранее с крыши были сняты шифер и рубероид. Прибывшие на место электрики отключили здание от электросети.

Внутри здания людей не нашли.

Пожар был ликвидирован к 05.35. Часть стен здания осталась стоять. Причина возгорания устанавливается, как сообщили наутро в Идаском спасательном центре.

Фото статьи
Фото: Ida päästekeskus
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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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