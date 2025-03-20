Стало возможно доехать из Нарвы, Йыхви и Кивиыли по железной дороге до Риги и Вильнюса

Расписание поезда на маршруте Нарва-Таллинн, отправляющегося в 10.01, теперь согласуется на станции Тапа с маршрутом Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс, что позволяет удобно пересаживаться. Международные билеты на маршруты Нарва - Рига - Вильнюс и Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс уже доступны на интернет-сайте "Elron".

Генеральный директор "Elron" Лаури Бетлем отметил: "Мы скорректировали расписание поездов Нарва-Таллинн и Таллинн-Валга так, чтобы у жителей Вирумаа появилась возможность с удобной пересадкой в Тапа путешествовать в Ригу и Вильнюс".

Железнодорожное сообщение между Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с Латвией и Литвой осуществляется раз в день в обе стороны. Поезд отправляется из Нарвы в 10.01, а пересадки происходят на станциях Тапа (4 мин) и Валга (22 мин).

Время в пути Поездка с двумя пересадками (в Тапа и Валга) займет: Нарва - Рига: 6 ч 36 мин

Йыхви - Рига: 6 ч 10 мин

Кивиыли - Рига: 5 ч 55 мин

Раквере - Рига: 5 ч 36 мин

Нарва - Вильнюс: 11 ч 2 мин

Йыхви - Вильнюс: 10 ч 36 мин

Кивиыли - Вильнюс: 10 ч 21 мин

Раквере - Вильнюс: 10 ч 2 мин Стоимость билетов Нарва - Рига: 25,90 евро

Нарва - Вильнюс: 39 евро Elron