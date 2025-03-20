Решено: Нарвский погранпункт закроется на три дня

Правительство на заседании 20 марта одобрило предложение Министерства внутренних дел о временном приостановлении движения через Нарвский погранпункт для проведения там учений "KILP" силами Департамента полиции и погранохраны.

"Если учение не будет проведено, готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка ухудшится", - говорилось в пояснительном письме к проекту распоряжения правительства.

Как теперь решено, движение через границу Эстонии и России в Нарве будет приостановлено с 30 апреля до 2 мая включительно. Свои двери Нарвский погранпункт откроет снова 3 мая в 7.00. Затем режим работы погранпункта сохранится прежний: ежедневно с 7 часов утра до 23 часов вечера.

Напомним, круглосуточная работа Нарвского погранпункта остановлена с мая 2024 года. А с февраля 2024 года он пропускает только пешеходов, поскольку сопредельный погранпункт в российском Ивангороде закрылся на реконструкцию, остановив движение через границу любых видов автотранспорта.