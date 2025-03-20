Более восьми лет работает мэром и хочет продолжить: Максим Ильин не пойдет на повышение в Таллинн

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, занимающий этот пост с осени 2016 года, в марте 2023 года баллотировался в Рийгикогу от Ида-Вирумаа первым номером в списке партии "Eesti 200". Ильин набрал 1111 голосов ида-вируских избирателей, что кратно больше, нежели было у других кандидатов из его списка, но все же недостаточно для прохождения в основной состав Рийгикогу. Теперь, исходя из итогов выборов двухлетней давности, у Ильина появилась перспектива стать замещающим членом Рийгикогу. При этом членом партии "Eesti 200" он не был раньше и не является теперь.

Комментируя эту тему в эфире "Raadio 4" Ильин подтвердил, что вероятность стать замещающим членом Рийгикогу для него сейчас велика. Но он без раздумий отвечает отказом.

- Когда сегодня у нас в городе происходит много всего инетресного, чего мы ждали очень-очень много лет, - это различные проекты, как, например, здания школы и детского сада, мол, народный дом в Ольгина, - считаю, что я больше нужен в Нарва-Йыэсуу, нежели в Таллинне на Тоомпеа. Честно скажу, у меня нет никакого внутреннего посыла к тому, чтобы собирать чемоданы на следующей неделе и двиагаться в направлении Таллинна. Хочу остаться в Нарва-Йыэсуу и заниматься тем, что мне действительно нравится, а не решать какие-то вопросы государственного масштаба. Парламент справится и без меня, а вот Нарва-Йыэсуу - не уверен, - высказался Ильин.

Также он подтвердил, что председатель партии "Eesti 200" Кристина Каллас дважды предагала ему занять министерскую должность, но от этого предложения мэр курортного города с населением менее пяти тысяч человек тоже отказался по тем же самым причинам. "На сегодняшний день я не готов переезжать из Нарва-Йыэсуу в Таллинн", - повторил Ильин.