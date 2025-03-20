Вируский уездный суд решил условно освободить 70-летнего Бориса Бармотина, отбывающего пожизненное заключение за убийство двух пенсионеров и семилетнего ребенка в Силламяэ в 1998 году. Об этом пишет Postimees.
Из тюрьмы выпускают жестокого силламяэского убийцу, осужденного на пожизненный срок
Вируская тюрьма поддержала продолжение отбывания наказания Борисом Бармотиным под надзором сотрудника отдела пробационного надзора, однако прокуратура выступила против этого. Решение Вируского уездного суда от 11 марта пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.
Бармотин совершил жестокое убийство в городе Силламяэ в квартире своих соседей в ночь на 3 июня 1998 года. Между ним и соседом вспыхнул спор, который он разрешил, нанеся тому несколько ударов ножом. Затем он убил в той же квартире женщину и семилетнего ребенка.
Суд в 2021 году признал Бармотина виновным в тройном убийстве и приговорил к пожизненному заключению, однако условное освобождение стало по закону возможным после отбытия 25 лет наказания.
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